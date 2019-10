Brezsrčni vandali razbili že štiri rožnate pentlje

Neznanci so razbili že štiri rožnate pentlje iz stiropora, ki jih je v prejšnjih dneh združenje za boj proti rakastim obolenjem Lilt postavilo v razne kraje po goriškem mestnem središču v okviru rožnatega meseca, informativne kampanje o raku dojke.V združenju Lilt so se odločili, da vložijo ovadbo, vendar hkrati kličejo na pomoč občane. »Kdor je karkoli videl ali slišal, naj se postavi v stik z nami,« pravijo iz združenja Lilt in opozarjajo, da so neznanci razbili pentlje pred mestno hišo in nazadnje sredi krožišča v Ulici Vittorio Veneto v Podturnu. »Na žalost so v Gorici nekateri mladi tako neumni, da ne razumejo pomena pentelj za vse tiste, ki se borijo za svoje življenje,« poudarjajo člani združenja.