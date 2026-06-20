S predlogi občanov bi poživili mesto

Goriška občina v pripravo spremembe splošnega občinskega prostorskega načrta vključuje tudi občane. V prejšnjih dneh je po mestnih četrtih izpeljala niz srečanj, na katerih so prisluhnili pripombam in predlogom občanov za bodoči urbanistični razvoj Gorice.

Pred nekaj dnevi je eno izmed tovrstnih srečanj potekalo v pevmskem kulturno-športnem središču, v sodelovanju z občino ga je priredilo združenje Krajevna skupnost za Pevmo, Štmaver in Oslavje. Udeležilo se ga je kar nekaj domačinov, ki so z zanimanjem prisluhnili obrazložitvam podžupanje in odbornice za urbanizem Chiare Gatta, odbornika za decentralizacjo Maurizia Negra in arhitekta Licinia Gardina, ki vodi pristojni občinski urad. Uvodoma so gostje, tudi s pomočjo video prikazov, povedali, da je že pred časom predloge za nov prostorski načrt izdelal studio Gregotti Associati. V začetku junija je stekla druga faza postopka, ki predvideva predstavitev načrta občanom v želji, da bi tudi sami s svojimi predlogi pripomogli k uresničevanju posegov in izboljšav tako na zemljiščih kot tudi na stavbah, saj je po mestu in tudi v primestnih rajonih kar nekaj poslopij, ki so zanemarjena in jih je načel zob časa. Cilj spremembe je namreč ravno manj tog in bolj prilagodljiv prostorski načrt, ki bo spodbujal ponovno uporabo obstoječih stavb, urbano prenovo in poenostavitev postopkov. Občina mora pri tem upoštevati deželni krajinski načrt in načrt upravljanja poplavne ogroženosti.