»Ne le praznik števerjanske skupnosti, temveč praznik celotne dežele«

»Današnje odprtje predstavlja nekaj, kar se ne tiče le števerjanske skupnosti, temveč celotne dežele. In, če mi dovolite, menim, da zadeva celotno državo,« je dejal predsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga na včerajšnjem odprtju prenovljene občinske hiše v Števerjanu. Včeraj so v zgodnjem popoldnevu slavnostno prerezali trak. Fedriga je poudaril, da je občina prvi temeljni element demokracije v skupnosti. Naložba v prenovo občinskega objekta, ki jo je v celoti financirala Dežela FJK, znaša skoraj dva milijona evrov.

Začetek pri ljudeh

»Dovolite mi, da začnem pri ljudeh, ker niso številke, temveč obrazi, zgodbe in roke, ki vsak dan prispevajo k temu, da nastaja nekaj večjega od njih samih. Danes ne praznujemo le stavbe, temveč skupnost,« je uvodoma poudaril števerjanski prvi občan Marjan Drufovka in se najprej zahvalil občinskim odbornikom in uslužbencem. Pozdravil je nato še vse številne ugledne goste: deželnega odbornika Pierpaola Robertija, goriško prefektinjo Ester Fedullo, novo državno sekretarko na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch, generalnega konzula RS v Trstu Gregorja Šuca, deželna svetnika Marka Pisanija in Diega Bernardisa ter številne župane z obeh strani meje in druge predstavnike oblasti, varnostnih organov in raznoraznih organizacij. Prisotna sta bila tudi predstavnika krovnih organizacij SSO in SKGZ ter predsednik SSk Damijan Terpin.

Za uvod preplet treh himn

Slavnostno odprtje prenovljene občine je sicer uvedel instrumentalni glasbeni preplet slovenske, italijanske in evropske himne pod taktirko Patricka Quaggiata. Nakar so števerjanski otroci ob spremljavi Liama Devetaka in Elije Muzica na kitari zapeli pesem Zarja Števerjana pod vodstvom učiteljice Emanuele Koren.

Kolaž treh himn je posebno pohvalil deželni predsednik Fedriga in poudaril, da je nastop pripovedoval o raznoliki skupnosti. »Prav ta raznolikost je velika moč Furlanije - Julijske krajine. Na to identiteto moramo biti ponosni in jo ohranjati, saj so različnosti izjemno bogastvo. Težnja po poenotenju vsega v resnici pomeni osiromašenje, hkrati pa tudi poniževanje ljudi,« je zatrdil. Izpostavil je tudi pomembne korake, ki jih je opravila Občina Števerjan na področju turizma, infrastrukture in novih priložnosti za prebivalce. Pohvalil je odlično sodelovanje med občino in deželo. »Dežela lahko namreč nudi finančna sredstva, vendar jih morajo znati lokalne uprave smotrno uporabiti,« je še izjavil. Pred mikrofon je nato stopil deželni odbornik Pierpaolo Roberti. Izpostavil je, da so prva finančna sredstva prispela že leta 2021, vendar so se dela zavlekla zaradi neštetih komplikacij: od pandemije do splošne podražitve gradbenega materiala zaradi vojn. Sledil je blagoslov župnika Marijana Markežiča, ki je povedal, da se poleg stavbe blagoslavljajo predvsem osebe, ki so jo gradile, ki bodo v njej delovale in vanjo zahajale.

Ohranili so tudi pošto

Nova občina je rezultat projekta, vrednega 1.935.344 evrov, ki ga je Dežela FJK financirala prek različnih razpisov v obdobju od leta 2021 do 2025. Gre za naložbo v prihodnost našega prostora, je poudaril Drufovka. Občinska stavba je bila v celoti prenovljena, s čimer so se izboljšale njena statična varnost, energetska učinkovitost in trajnost. Danes predstavlja sodoben, dostopen in funkcionalen javni prostor, prilagojen potrebam skupnosti. »Notranji prostori so bili zasnovani s skrbjo za vsak detajl,« je dejal župan in pristavil, da je bila oblikovana barvna paleta, ki prostorom daje identiteto in harmonijo ter navdih črpa iz elementov okolja: od barv grozdja do odtenkov opoke in pokrajine. Med obnovo je bila pošta začasno preseljena v Gorico, zato so bili občani prikrajšani za pomembno storitev. Kljub začetnim dvomom se je po zaslugi vztrajnosti in sodelovanja med ustanovami pošta vrnila v Števerjan in bo v prihodnjih tednih spet obratovala. Sledila bodo še še zaključna dela, med drugim namestitev zunanjega dvigala in ureditev zunanje razsvetljave.

V pritličju prenovljene občinske stavbe sta sodobna enota službe Polis z bančnim avtomatom ter večnamenska dvorana za institucionalna srečanja, poroke in manjše dogodke. Tam je tudi prostor, posvečen vinu. V prvem nadstropju je operativni center občinske uprave. Na ogled so tudi tradicionalna briška oblačila. Drugo nadstropje predstavlja institucionalno jedro občine: sejna dvorana občinskega sveta, županova pisarna in prostori občinskega odbora. Posebno vrednost imajo portreti županov, ki jih je naslikal Gigo de Brea in so na ogled v prvem nadstropju.