Briška skupnost z obnovljenim vodstvom

Na včerajšnji seji briške skupnosti Collio so bili imenovani novi vodilni člani. Skupnost so ustanovili leta 2022 s ciljem še tesnejšega sodelovanja med občinami in nudenja boljših storitev za občane. Predsednik skupnosti bo še naprej župan Občine Krmin Roberto Felcaro, podpredsednica pa županja Občine Moš Emanuela Russian. Ostali člani izvršnega odbora pa bodo prvi občan Šlovrenca Ezio Clocchiatti, župan Morara Lorenzo Donda in števerjanski župan Marjan Drufovka. Občina Števerjan bo tako tudi v naslednjih dveh letih znotraj odbora zastopala slovensko narodno skupnost.