Briška skupnost za boljše storitve in večjo politično težo

S ciljem ponujanja čim boljših storitev občanom bodo sodelovali na davčnem področju, koordinirali bodo delo krajevnih ekip civilne zaščite, vzpostavili bodo sodelovanje med občinskimi redarskimi službami, moči bodo združili tudi, kar se tiče dejavnosti, ki jih ponujajo v enotnem okencu za proizvodne dejavnosti (SUAP). V Krminu so včeraj župani desetih občin podpisali ustanovni akt briške skupnosti Collio.

Novo briško skupnost sestavljajo občine Dolenje, Krmin, Mariano, Moraro, Moš, Fara, Medea, Koprivno, Šlovrenc in Števerjan. Njihovi župani so včeraj ustanovni akt nove briške skupnosti podpisali ob navzočnosti predsednika in podpredsednika dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliana Fedrige in Pierpaola Robertija.

Pot, ki je vodila do ustanovitve nove briške skupnosti, je obnovil gostitelj srečanja, krminski župan Roberto Felcaro. Po njegovih besedah so se povezovanja lotili leta 2017, ko so se prvič sestali župani štirih briških občin. Kmalu zatem so se jim pridružili še drugi, pri čemer je opozoril na veliko razliko z nastajanjem nekdanjih medbočinski zveze UTI, ki si jih je zamislila prejšnja deželna vlada s predsednico Deboro Serracchiani na čelu. »Medobčinske zveze UTI so nam vsilili z vrha, medtem ko je naša skupnost nastala iz želje po povezovanju med briškimi občinami. Zaradi tega se mi zdi pomembno opozoriti, da sta se v našo skupnost vključili tudi občini Dolenje in Števerjan, ki se v prejšnjih letih nista pridružili prav nobeni medobčinski zvezi UTI,« je poudaril Felcaro in pojasnil, da so si občine želele povezovanja, ker hočejo svojim občanom ponuditi čim boljše storitve.