Čakajo na zadnje novorojenčke, z letom 2024 odpirajo Dom žensk

Do poletja je vse kazalo, da bodo v tržiški porodnišnici letos zabeležili več rojstev kot običajno. Julija je bilo na seznamu 50 novorojenčkov več kot lani, nato pa se je število rojstev začelo nižati, tako da se je do včeraj, 28. decembra, rodilo 818 otrok, do 1. januarja pa predvidevajo še dve rojstvi. »Število rojstev ostaja v letu 2022 stabilno, zelo podobno je lanskemu, ko se je na našem oddelku rodilo približno isto število otrok,« je za Primorski dnevnik povedal vodja porodniškega in ginekološkega oddelka za Tržič in Gorico, Pierino Boschian Bailo.

Na Goriškem, je dodal, so letos izobesili več modrih kot rožnatih pentelj. Od rojenih otrok je bilo namreč 431 dečkov in 387 deklic. 44 odstotkov mamic je tujih državljank (od teh jih največ prihaja iz Bangladeša in iz Vzhodne Evrope), njihova srednja starost je 31 let. Delež porodov v vodi je bil 9,2-odstoten, delež prodov z načrtovanim carskim rezom pa 8,9-odstoten, kar je za tržiški porodniški oddelek zelo pozitiven podatek, je izpostavil Boschian Bailo.

Porod naj poteka naravno

»Zelo smo zadovoljni. Nizko število načrtovanih carskih rezov je kazalnik dobrega delovanja porodniškega oddelka. Te skušamo izvajati samo v primerih, ko je res potrebno,« je pojasnil primarij. Ob tem se na porodniškem oddelku v bolnišnici San Polo trudijo, da bi porodi potekali čim bolj naravno, a v varnih razmerah. Porod v vodi zmanjša bolečino porodnice in vpliva na njeno sprostitev, sicer ga priporočijo v primerih, ko je nosečnost potekala brez zapletov. Za sprostitev nosečnice pa uporabljajo v tržiški bolnišnici tudi druge naravne metode, masaže, učijo jih posebnih drž, možna je tudi uporaba posebnega analgetika, in sicer mešanice dušikovega oksida in kisika. Na voljo pa je seveda tudi bolj klasična epiduralna analgezija.

Tesno povezan z nosečnostjo pa je projekt Doma žensk oz. nosečnic in porodnic v goriškem Parku Basaglia, ki bo v letu 2024 odprl svoja vrata, zaključuje se namreč gradnja novega centra.