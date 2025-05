Čas je, da se Giro povzpne na Vršič

Ob zaključku sobotne čezmejne etape 108. kolesarske dirke po Italiji je iz pogovorov s slovenskimi ljubitelji kolesarstva izhajala želja, da bi Giro čim prej ponovno obiskal Slovenijo. Leta 2021 je bila na sporedu dirka z začetkom v Gradežu, tremi čezmejnimi krogi v Brdih, vzponom na Rafut z novogoriške strani in ciljem v Gorici. Leto kasneje je etapa Gira s startom v Maranu obiskala Kobarid in se povzpela čez Kolovrat v Nadiške doline, kjer se je zaključila pred svetiščem na Stari Gori. Po sobotni etapi s prehodom Brd in dvema mestnima krogoma, speljanima med Gorico in Novo Gorico, bi Giro v kratkem lahko spet obiskal Slovenijo in prečkal Vršič, kar si navijači že leta želijo? »Nedvomno bi bilo lepo, da bi se Giro v kratkem spet vrnil v Slovenijo, vendar moramo upoštevati, da ga doslej marsikatero italijansko mesto še ni gostilo in da si ga vsi želijo. Da pa smo letos na Goriškem doživeli takšen spektakel, gre nedvomno velik del zaslug pripisati nazivu Evropske prestolnice kulture, ki v sebi nosi res močno sporočilo povezovanja,« je za Primorski dnevnik povedal novogoriški župan Samo Turel, ki je z uspehom sobotne etape zelo zadovoljen.

»Vse je potekalo kot po olju. Za vrhunsko organizacijo dogodka so nam številni čestitali,« je opozoril Turel in pristavil, da je novogoriški občini pismo s čestitkami poslal tudi Paolo Urbani, predsednik odbora za etape Gira d’Italia v Furlaniji - Julijski krajini. Turel je poudaril, da je bil zelo uspešen tudi večerni koncert skupine The Kolors pred novogoriško mestno hišo, kjer se je zbrala večtisočglava množica ljubiteljev glasbe iz Italije in Slovenije.

Vodja slovenskega dela Gira Rok Lozej je ob zaključku dirke dejal, da si je ob progi goriški del etape ogledalo približno 100.000 ljudi, po nekaterih ocenah celo 150.000. Ogromno je bilo gledalcev, ki so prišli iz najrazličnejših krajev Slovenije in so navijali zlasti za Primoža Rogliča, sicer je bilo veliko navijačev tudi iz Italije. Vsi skupaj so se pomešali tako na Trgu Evrope / Transalpina kot tudi na vzponu čez Rafut in Pristavo.

Mnogi obiskovalci so na Goriško prišli že v petek. Novo parkirišče za avtodome na Drevoredu Oriani v Gorici je bilo polno zasedeno, ravno tako so pokale po šivih tudi turistične namestitve v Brdih in Novi Gorici. Zadovoljni z obiskom so bili tudi gostinci, tako v Gorici kot v Novi Gorici, saj so bili nekateri navijači po spremljanju dirke zelo ... žejni.

Na goriški zvezi Confcommercio pojasnjujejo, da se je v Gorici tudi med zadnjim vikendom nadaljeval pozitivni trend porasta števila turistov, ki traja že nekaj mesecev. »Od marca naprej se je povečalo tudi povprečno število nočitev, ki jih gostje opravijo v Gorici, in sicer s 1,4 na 1,8 nočitve,« so nam povedali na zvezi Confcommercio in opozorili, da je zelo naraslo tudi številno dnevnih gostov. Po novem jih je v goriškem mestnem središču vse več ne samo med vikendi, temveč tudi sredi tedna. Goriški župan Rodolfo Ziberna je prepričan, da bo tudi sobotna goriška etapa Gira prispevala k dodatnemu povečanju zanimanja za obisk Gorice, Nove Gorice in vse bližnje okolice. »To, da smo skupaj uspešno speljali etapo do konca, predstavlja izreden rezultat iz vidika turistične promocije za celoten goriški prostor,« je ugotavljal goriški župan.

Na ogled dirke so sicer prišli navijači vseh narodnosti. Na cilju jih je nekaj mahalo s kanadsko zastavo, dva Kanadčana sta se v družbi prijateljev iz Trsta in Tržiča znašla na Rafutu, kjer je bilo navijanje najbolj vroče. »Amazing!« Čudovito! John in Adrian sta povedala, da sta malokrat v življenju doživela tako pristno navijaško vzdušje.