Ob praznovanju sv. Cecilije, zavetnice glasbenikov in pevcev, prireja Zveza slovenske katoliške prosvete tradicionalno pevsko revijo Cecilijanka. Letošnja 67. izvedba bo potekala v soboto, 21. novembra, od 20. ure dalje in v nedeljo, 22. novembra, od 17. ure dalje.

Preko 350 glasov

Na dveh koncertih bo nastopilo štirinajst zborov, skupno več kot 350 pevcev. Sobotni koncert bodo sooblikovali moški pevski zbor Mirko Filej iz Gorice pod vodstvom Davida Bandlja, ženski pevski zbor Sanje iz Nove Gorice pod taktirko Miroslava Paškvana, mešani pevski zbor Peca iz Globasnice na Koroškem pod vodstvom Petre Straunik, ženski pevski zbor Prosek Kontovel, ki ga vodi Marko Štoka, mešani pevski zbor Vrtojba pod taktirko Mihe Boleta, mešani mladinski pevski zbor Emil Komel iz Gorice, ki ga vodi David Bandelj, in mešani pevski zbor F. B. Sedej iz Števerjana pod vodstvom Patricka Quaggiata.

V nedeljo pa se bodo na odru zvrstili mešani pevski zbor Lojze Bratuž iz Gorice, ki ga vodi Tilen Lancner, Ensemble Romjan pod taktirko Silvie Pierotti, moški pevski zbor Štmaver pod vodstvom Martine Feri, zborovski sestav Ars Musica iz Zdravščin, ki ga vodi Lucio Rapaccioli, Fantje izpod Grmade iz Devina pod vodstvom Bogdana Kralja, vokalna skupina Emil Komel iz Gorice pod taktirko Mateje Černic in mešani pevski zbor Hrast iz Doberdoba, ki ga vodi Mirko Ferlan.

Rdeča nit letošnje izvedbe so sodobne skladbe, ki so nastale v 21. stoletju. Z izbrano temo želijo organizatorji spodbuditi zbore, da v redni repertoar vključijo tudi nova glasbena dela.

Veselijo se nove pesmarice

Ob tej priložnosti bodo predstavili novo pesmarico Izvori goriškosti z deli, ki so nastala v sklopu istoimenskega razpisa, ki ga je ZSKP objavila v letu 2025 v okviru projekta Singers’ Corners. Vpesmarici so objavljene priredbe števerjanske ljudske Karlinca Petra Sobana iz Števerjana, furlanske ljudske A planc cale il soreli Gašperja Murovca iz Čepovana in goriške uspavanke Nina nana bambinuta Bernardina Zanettija iz kraja Musile di Piave. Dve skladbi bosta izvedeni na sobotnem koncertu.

V soboto bosta na odru napovedovala člana skupine O’Klapa Ema Terpin in Marco Fior. Nedeljski program pa bosta povezovala člana Dramske družine društva F. B. Sedej Stefania Beretta in Matej Pintar. Revija bo potekala pod pokroviteljstvom Občine Gorica, ob podpori Javnega Sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in Dežele Furlanije - Julijske krajine.