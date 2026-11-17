Kako reko Sočo in njeno okolico povezati v privlačno čezmejno kolesarsko doživetje? Odgovore bodo iskali udeleženci drugega srečanja Potujoči Tourism Matching 2026, ki bo v sredo, 18. novembra, med 17.00 in 18.30 potekalo v GO! Centru v Gorici v okviru evropskega projekta CycleProMotion.

V ospredju srečanja bo nova krožna kolesarska pot »Oblika vode«, ki povezuje naravne in kulturne zanimivosti območja ob Soči ter odpira priložnosti za razvoj novih turističnih storitev in doživetij.

Dogodek, ki ga organizira GAL Carso – LAS Kras, je namenjen predvsem lokalnim turističnim ponudnikom, gostincem, nastanitvenim obratom in drugim deležnikom, ki želijo sodelovati pri oblikovanju skupne čezmejne kolesarske turistične ponudbe.

Udeleženci bodo spoznali novo pot, možnosti njene promocije in trženja ter razpravljali o konkretnih oblikah sodelovanja. Cilj je okrepiti mrežo kolesarjem prijaznih ponudnikov ter povezati lokalne storitve v prepoznaven turistični produkt, ki presega državne meje.

Srečanje bo potekalo v sredo, 18. novembra 2026, ob 17.00 v GO! Centru, Korzo Giuseppe Verdi 51, Gorica. Dogodek bo dvojezičen, s tolmačenjem v slovenščino in italijanščino. Udeležbo je treba potrditi na cyclepromotion@galcarso.eu. Več informacij: www.ita-slo.eu/cyclepromotion. Projekt CycleProMotion sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija–Slovenija.