Nadaljujejo se aktivnosti za dokončanje in izboljšanje infrastrukture, namenjene intermodalnemu vozlišču, ki povezuje železniško in avtobusno postajo v Gorici. Goriški občinski odbor je potrdil dokument o usmeritvah za projektiranje, ki predvideva ukrepe za izboljšanje prometne varnosti in ohranjanje kakovosti občinske cestne infrastrukture na tem območju. Naložba je vredna 550.000 evrov, sredstva pa v celoti zagotavlja dežela Furlanija - Julijska krajina.

Dela bodo zajemala zaključni odsek Ulice Duca d’Aosta, od križišča z Ulico Francesco di Manzano do železniške postaje in intermodalnega terminala, ter del Ulice Francesco di Manzano na območju nekdanje tramvajske remize.

Gre za pomemben korak pri dokončanju infrastrukturnega sistema, ki povezuje železniško postajo, avtobusni terminal in lokalni javni potniški promet. Posamezni odseki cestne infrastrukture namreč doslej še niso bili vključeni v druge programe financiranja. Načrtovana dela vključujejo obnovo cestnih površin, prenovo pločnikov in ureditev avtobusnih postajališč. Posebna pozornost bo namenjena tudi neprekinjenosti in dostopnosti pešpoti. Projektne rešitve bodo temeljile na načelih univerzalnega oblikovanja, da bodo javne površine varnejše in dostopnejše za vse, tudi za osebe z omejeno mobilnostjo.

»Ustrezno urejena cestna infrastruktura in varne pešpoti so bistveni za zagotavljanje polne funkcionalnosti intermodalnega vozlišča. Poseg je še posebej pomemben, če ga obravnavamo v širšem okviru urbane prenove območja Trga Saba. Na tem območju je namreč predvidena tudi prenova in preobrazba nekdanjega tramvajskega depoja, za katero je načrtovana znatna naložba. Njen namen je ohraniti pomembno zgodovinsko dediščino mesta in jo preoblikovati v novo infrastrukturo, namenjeno mobilnosti, s prostori in dejavnostmi, ki bodo dopolnjevali intermodalni terminal,« poudarja občinska odbornica za javna dela Sarah Filisetti.

Dežela zagotovila sredstva

Dežela Furlanija - Julijska krajine je goriški občini dodelila potrebna finančna sredstva z odlokom z dne 25. novembra 2024, in sicer na podlagi izrednega finančnega prispevka, predvidenega v deželnem zakonu 8 iz leta 2024. Od skupno 550.000 evrov je 330.000 evrov namenjenih neposredno izvedbi del, preostanek pa tehničnim stroškom, razlastitvenim postopkom in drugim izdatkom občinske uprave.

»Veseli nas, da lahko naredimo še en korak k dokončanju infrastrukture, namenjene intermodalnemu vozlišču. Pomembno je bilo zagotoviti sredstva tudi za ureditev odsekov cest, ki niso bili vključeni v predhodne programe financiranja. Zdaj imamo jasno opredeljen okvir za nadaljevanje projektiranja in izvedbo del. Želimo si varnejše in funkcionalnejše ceste, ustrezno urejene pločnike ter dostopne in neprekinjene pešpoti. Morda se zdijo ti posegi običajni, vendar neposredno vplivajo na kakovost javnih površin in dostopnost prometne infrastrukture. Železniška postaja, avtobusi in pešpoti morajo delovati kot povezan sistem,« je še poudarila Sarah Filisetti, po kateri je treba območje obravnavati celostno.