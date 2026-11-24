Če se je po starem pravilo, da je več dni kot klobas, lahko za prihajajoči december povemo, da nas čaka več dogodkov kot dni. Od sobote, 28. novembra, ko bosta Gorica in Nova Gorica hkrati prižgali božične luči, pa vse do praznika svetih treh kraljev se bo namreč zvrstilo skoraj 70 božičnih dogodkov za vse generacije. »Želeli smo obogatiti prav vsak dan letošnjega decembra,« je poudaril goriški odbornik Luca Cagliari.

Med osrednjimi dogodki bodo poleg skupnega prižiga luči še Andrejev sejem, ki bo potekal od 5. do 8. decembra, prižig velike božične jelke na Travniku, odprtje drsališča in božičnih hišic ter božični sejem v Rašeltu, vse 19. decembra. Med Gorico in Novo Gorico bo vozil tudi čezmejni božični vlakec.

Program bo ponudil koncerte, ustvarjalne delavnice, žonglerje, gospel glasbo, kulturne sprehode in vodene oglede, dostopne tudi gluhim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo. Med novostmi bodo risanje v živo z ilustratorjem Marcom Englarom, fotografsko srečanje »Scatta Gorizia« in predstavitev nekdanjih tradicionalnih lesenih iger.

Poudarek na dobrodelnosti

Pomemben del programa bo tudi dobrodelnost. Med drugim bodo s športnim dogodkom GO! Christmas Run zbirali sredstva za pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo. »Vrhunec praznovanja bo silvestrovanje na Travniku,« je napovedal župan Rodolfo Ziberna. V četrtek, 31. decembra, od 22. ure dalje bo za zabavo skrbela skupina Wonder Company 2k27, ob 23.30 pa bo nebo nad gradom osvetlil spektakel z droni. »Šov na nebu bo letos potekal pred polnočjo, da si bodo lahko obiskovalci nato v miru voščili srečno novo leto,« je pojasnil župan. Novoletno dogajanje se bo začelo že 30. decembra s koncertom skupine Exes in nadaljevalo 1. januarja z nastopom skupine Stereolive. Do celotnega programa bo mogoče dostopati prek QR-kode na vabilih in letakih.

V decembrsko praznično dogajanje bo goriška občina skupno vložila približno 400 tisoč evrov. Kot so poudarili, tako obsežen program omogočajo številni podporniki ter sodelujoča društva in organizacije.