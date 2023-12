Center Gradina je zaprt že dva tedna

Sprejemni center Gradina je od sredine decembra zaprt za javnost. Lokal ne obratuje, zaprti pa so tudi muzej, kraška soba in prenočišča. Na spletni strani piše, da je zaprtje začasno, upravitelj pa je še vedno zadruga Pavees. Le-ta je upravljanje Gradine in naravnega rezervata prevzela aprila 2021, pogodba ji še ni potekla. To so nam potrdili tudi na doberdobski občini, kjer pa o morebitnem sporu z zadrugo in razlogih za zaprtje trenutno ne dajejo izjav. Pojasnila bomo dobili v kratkem, zagotavlja uprava.