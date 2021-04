Cepilno središče urejujejo tudi v Ronkah

V prihodnjih dneh bo zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško Asugi razpolagalo še z enim cepilnim središčem na območju goriške pokrajine: umeščeno bo v ronški športni palači Armando Filiput. Ronški župan Livio Vecchiet je že decembra dal na razpolago objekte v občinski lasti, po preverjanju so ugotovili, da najboljše pogoje zagotavlja ravno športna palača, zgrajena leta 1979. V njej bodo uredili šest cepilnih mest; poleg njih bodo uredili sprejemnico in prostor za opazovanje po cepljenju. V bližini je tudi dovolj parkirišč. Novo cepilno središče bo bližje od ostalih tudi za prebivalce doberdobske občine. »Zelo sem zadovoljen, da sta se deželna uprava in zdravstveno podjetje odločila za odprtje cepilnega središča v Ronkah,« pojasnjuje župan Vecchiet, ki je prosil, naj bo novo cepilno središče odprto od 13. do 21. ure, tako da ga bodo lahko enostavneje obiskovali tudi delavci. »Nova cepilna središča odpiramo, da bi pospešili potek cepilne kampanje, ki je seveda odvisna od razpoložljivosti cepiv,« poudarja podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi.

