Černici so se spet srečali po 13 letih

»Čigav si?« je pogosto vprašanje na vasi. »Od Černicev od Črncev« je odgovor, ki bi ga lahko dalo okoli 130 udeležencev nedeljskega Černic day na sedežu društva Danica na Vrhu. Srečanje je potekalo že drugič: od prve izvedbe je minilo skoraj 13 let.

Celodnevnega praznika so se namreč udeležili potomci družine Černic, ki je na Vrhu prisotna vsaj od začetka 17. stoletja. Prvi znan skupni prednik je bil Joannes Zernez, točna letnica njegovega rojstva sicer ni znana. Prvi član družine, čigar krst na Vrhu je bil leta 1655 zabeležen v krstni knjigi, je bil Martinus Zarnaz (pisanje priimka se je v stoletjih spreminjalo).

Zelo številne družine – marsikateri otrok je nekoč seveda umrl – so pripomogle k razvejanosti rodbine. Dober del prisotnih je doma na Vrhu in v bližnji okolici, najbolj oddaljeni sorodniki pa so se pripeljali iz Kopra. Najstarejša udeleženka je stara 92 let, najmlajša pa niti leto dni. Praznik se je začel navsezgodaj s pripravami prizorišča, dopoldan pa je v cerkvi na Vrhu potekala maša v spomin na vse pokojne v družini. Mašni obred – poskrbljeno je bilo tudi za petje in glasbeno spremljavo – je daroval msgr. Renato Podbersič. Po skupinski fotografiji na prizorišču je bilo na vrsti kosilo ter sproščeno druženje, ki je trajalo do večera. Popoldne so se nekateri pomerili tudi v turnirju v briškoli, več ur pa je bila v teku tudi priprava rodovnika od leta 1805 do današnjega dne. K uspešnemu, množičnemu in sproščenemu prazniku je pripomoglo tudi sončno vreme.