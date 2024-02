Cesta med Sabliči in Štivanom spet zaprta

V ponedeljek so ponovno zaprli odsek državne ceste št. 55 med Sabliči in Štivanom, ki je bil zaradi požara med julijem in avgustom 2022 zaprt za promet približno tri tedne. Uporabniki ceste so se zatem več mesecev soočali s semaforjem, ki je urejal izmenični enosmerni promet na nekaj sto metrov dolgem odseku med Sabliči in Štivanom.

Za novo zaporo se je družba FVG Strade odločila, da bi delavcem cestarskega podjetja SIOSS omogočila varno nameščanje novih obcestnih ograj. Omenjeni odsek državne ceste bo predvidoma zaprt do sobote, 2. marca.