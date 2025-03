Z novogoriške mestne občine so sporočili, da je po pregledu inšpektorja za promet in namestitvi nove vertikalne prometne signalizacije cesta od solkanske karavle do uvoza v Industrijsko cono Solkan ponovno odprta za motorni promet. V železniški nadvoz v Solkanu sta v manj kot dveh mesecih trčila dva tovornjaka, zadnja nesreča se je pripetila pred dvema tednoma.