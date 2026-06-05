Cestninsko postajo pri Redipulji bodo razširili

Podjetje Autostrade Alto Adriatico je na štiri kilometre dolgem odseku avtoceste A4 med Moščenicami in Redipuljo poskrbelo za nadomestitev starih jeklenih ločilnih ograj sredi voznih pasov z novimi betonskimi, ki zmanjšujejo tveganje za nevarne prehode vozil na nasprotno smer vožnje. Dela so bila vredna kar osem milijonov evrov, začela so se pred enim letom in so se zaključila štiri mesece pred predvidenim rokom.

Ob koncu poletja se bodo začela dela za širitev cestninske postaje pri Redipulji, kjer bodo uredili sedem cestninskih stez. Naložba bo vredna sedem milijonov evrov. Dela bodo zaključena do leta 2027, ne da bi pri tem prekinili promet na avtocesti. Načrt so predstavili včeraj na sedežu podjetja Autostrade Alto Adriatico v Palmanovi, kjer je deželna odbornica Cristina Amirante opozorila, da gre za naložbo, ki bo prispevala k večji varnosti in večji pretočnosti prometa, kar je zelo pomembno tudi za sosednje ronško letališče.

Da je prometa vse več, potrjujejo tudi podatki. Lani je avtocesta A4 zabeležila rekordnih 54 milijonov prehodov v primerjavi s 36 milijoni pred dvajsetimi leti. Vsako tretje vozilo je tovornjak, v prvih petih mesecih leta 2026 pa se je promet povečal še za dodatna dva odseka. Vedno bolj obremenjen je tudi odsek med Redipuljo in Moščenicami, kjer so leta 2025 zabeležili skoraj 12 milijonov prehodov, kar je 14 odstotkov več kot leta 2022, letos pa se je promet povečal še za 1,6 odstotka. Enako velja za cestninsko postajo v Redipulji, ki je leta 2025 zabeležila 3.700.000 prehodov, trenutno pa beleži dodatno 3-odstotno rast. Rast je povezana tudi z razvojem ronškega letališča, kjer so leta 2022 našteli 700.000 potnikov, lani pa 1.600.000.