Sedmim briškim občinam skupno 3,6 milijona evrov

Območje Brd bo v prihodnjih treh letih deležno več kot 3,6 milijona evrov deželnih razvojnih sredstev. Dogovor med Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in lokalnimi skupnostmi, ki je vključen v deželni zakon o rebalansu proračuna za obdobje 2026–2028, predvideva naložbe v prometno infrastrukturo, športne objekte, javne površine in kulturno dediščino. Največjo vsoto sta prejeli občini Števerjan in Krmin.

Po besedah deželnega svetnika Diega Bernardisa bo Dežela v območje na italijanski strani Brd vložila natančno 3.646.879 evrov. Sredstva bodo razdeljena med sedem občin. Občina Koprivno bo prejela 300 tisoč evrov za ureditev varne šolske poti in izboljšanje šolske mobilnosti, Občina Dolenje bo deležna 500 tisoč evrov za občinsko cestno omrežje in prenovo trga pred občinsko stavbo, Moraro 260 tisoč evrov za obnovo kanalizacije in asfaltiranje cest, Šlovrenc 175 tisoč evrov za izboljšanje varnosti pešcev in cestnega prometa, Moš 500 tisoč evrov za dokončanje protipotresne sanacije in energetske prenove večnamenskega objekta, Krmin 811 tisoč evrov za prenovo grajskega kompleksa, Največji znesek, 1,1 milijona evrov, pa bo namenjen Števerjanu za ureditev občinskega športnega kompleksa.

Zelena luč za sanjski načrt

Za Števerjan je to pomemben mejnik. Projekt predvideva popolno prenovo zunanjih športnih površin za več športnih panog, ureditev okolice z igrali, stezo za sprint, novo razsvetljavo ter spremljajočo infrastrukturo. Občina želi ustvariti pogoje tudi za organizacijo športnih kampov, pri čemer bi lahko zagotovila nastanitev do štiridesetim otrokom. »To bo predvsem prostor za osnovno šolo, mladino in vse Števerjance, hkrati pa želimo omogočiti tudi organizacijo večjih športnih in drugih prireditev,« pravi župan Marjan Drufovka. Projektiranje bo po njegovih ocenah trajalo približno pol leta, nato pa naj bi se začela gradbena dela.

Prenovili bodo grajski park

Krminski župan in hkrati predsednik Skupnosti Collio Roberto Felcaro meni, da so rezultati plod dobrega sodelovanja med občinami. »Dežela vlaga tam, kjer vidi konkretne projekte, ki so uresničeni. Župani briških občin smo znali pripraviti razvojne načrte in dokazati, da bodo sredstva koristila celotni skupnosti. Večja privlačnost območja pomeni koristi tako za turizem kot za domačine.«

V Krminu bodo 811.000 evrov namenili prenovi grajskega parka. Župan pojasnjuje, da bo poudarek na izboljšanju dostopnosti, turistične privlačnosti in možnosti za organizacijo kulturnih dogodkov.