Skupaj bodo kljubovali osamljenosti med prazniki

Od približno 4700 prebivalcev Gorice, ki so dopolnili 70 let, jih kar 3000 živi samih. Osamljenost je še posebno občutna med prazniki, ko številni starejši ostanejo doma brez družbe. Goriška občina zato tudi letos prireja skupno kosilo za starejše občane, ki bi drugače veliki šmaren preživeli sami.

V soboto, 15. avgusta, bodo lahko obedovali v občinskem domu za starejše Angelo Culot v Ločniku, kjer jim bodo postregli s praznično obarvanim menijem. Kosilo bo plačala občinska uprava, udeleženci pa bodo morali za prevoz do doma poskrbeti sami.

Pobuda je v približno osmih letih, odkar so dom za starejše razširili, postala priljubljena stalnica. Občina skupna kosila prireja tudi ob drugih praznikih, število udeležencev pa se je skozi leta postopoma povečevalo.

»Gorica se žal spoprijema z veliko težavo, ki zadeva precejšen del starejšega prebivalstva. Od 4700 prebivalcev, starih najmanj 70 let, jih 3000 živi samih,« opozarja občinska odbornica za socialo Silvana Romano. Številni med prazniki ostanejo doma in praznične dni preživljajo v samoti. Skupno kosilo jim po njenih besedah ponuja priložnost, da praznik preživijo v prijetni družbi, utrdijo prijateljske vezi in spoznajo nove ljudi. Pobudi se včasih pridružijo tudi njihovi sorodniki in prijatelji.

Skupna praznična kosila sodijo med ukrepe, s katerimi želi Občina spodbujati dejavno staranje in izboljševati kakovost življenja starejših. Obenem želi k sodelovanju pritegniti tako tiste, ki so se dogodkov že udeleževali, kot nove udeležence.

Goriška občina poleg prazničnih kosil pripravlja tudi druge dogodke, srečanja in družabne dejavnosti, namenjene povezovanju starejših. Za informacije in prijave je na voljo telefonska številka 331-2624080, in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro. Prijaviti se je treba najmanj deset dni pred kosilom. Število mest je omejeno.