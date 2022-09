Čez mejo nameravala pretihotapiti sedem tujih državljanov

Čez mejo sta skušala pritihotapiti sedem tujih državljanov, med katerimi so bili trije mladoletniki, poskus pa jima ni uspel. Goriška obmejna policija je v sodelovanju s finančno policijo na nekdanjem mejnem prehodu med Vrtojbo in Štandrežem aretirala bolgarska državljana, tihotapca ilegalnih migrantov. V kombiju s poljsko registracijo sta prevažala sedem državljanov Iraka. Nihče od njih ni imel osebnih dokumentov, trije so po poročanju goriške kvesture mladoletni.

Ker so policisti Bolgara zasačili pri dejanju, so ju aretirali. Kasneje je bil zoper njiju odrejen prisilni umik iz Furlanije - Julijske krajine za obdobje petih let. Kombi s poljsko registracijo in mobilna telefona, ki sta ju tihotapca imela pri sebi, so možje v modrem zasegli. Vsi iraški državljani so vložili prošnjo za azil.