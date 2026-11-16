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Volitve v Sloveniji

V Novi Gorici bo potreben drugi krog

V nedeljo, 29. novembra, bodo volivci izbirali med Samom Turelom in Bogdanom Česnikom

Danjel Radetič |
Nova Gorica |
16. nov. 2026 | 8:24
    V Novi Gorici bo potreben drugi krog
    Pričakovanje rezultatov v štabu aktualnega novogoriškega župana Sama Turela (ALENKA TRATNIK/PRIMORSKE NOVICE)
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Za določitev novega župana bo v Novi Gorici potreben drugi krog lokalnih volitev, ki bo na sporedu v nedeljo, 29. novembra. Pomerila se bosta dosedanji novogoriški župan Samo Turel (v prvem krogu je zbral 33,40 odstotka volivcev) in Bogdan Česnik (23,74 odstotka).

Drugi krog bo potreben tudi v občinah Šempeter-Vrtojba (Milan Turk 45,03 odstotka, Dejan Koglot (37,40 odstotka) in Renče-Vogrsko (Andraž Furlan 48,08 odstotka, Aleš Furlan 36,65 odstotka).

V Občini Brda je bil za župana izvoljen Silvan Peršolja (54,38 odstotka), v Ajdovščini Tadej Beočanin (59,24 odstotka), v Vipavi Anton Lavrenčič (100 odstotkov) in Kanalu Andrej Valentinčič (64,06 odstotka).

Franc Vaupotič, profesor na nižji srednji šoli v Doberdobu, je ne nazadnje novi župan Občine Miren Kostanjevica. Zbral je 53,81 odstotka glasov.

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