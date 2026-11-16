V Novi Gorici bo potreben drugi krog

Za določitev novega župana bo v Novi Gorici potreben drugi krog lokalnih volitev, ki bo na sporedu v nedeljo, 29. novembra. Pomerila se bosta dosedanji novogoriški župan Samo Turel (v prvem krogu je zbral 33,40 odstotka volivcev) in Bogdan Česnik (23,74 odstotka).

Drugi krog bo potreben tudi v občinah Šempeter-Vrtojba (Milan Turk 45,03 odstotka, Dejan Koglot (37,40 odstotka) in Renče-Vogrsko (Andraž Furlan 48,08 odstotka, Aleš Furlan 36,65 odstotka).

V Občini Brda je bil za župana izvoljen Silvan Peršolja (54,38 odstotka), v Ajdovščini Tadej Beočanin (59,24 odstotka), v Vipavi Anton Lavrenčič (100 odstotkov) in Kanalu Andrej Valentinčič (64,06 odstotka).

Franc Vaupotič, profesor na nižji srednji šoli v Doberdobu, je ne nazadnje novi župan Občine Miren Kostanjevica. Zbral je 53,81 odstotka glasov.