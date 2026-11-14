Poklon spominu na Marijana Markežiča

Duhovniku Marijanu Markežiču, ki se je za vedno poslovil v četrtek, 12. novembra, se bodo poklonili na žalni seji v torek, 17. novembra, ob 20.uri v Veliki dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici.

»Bil je človek, ki je s svojo predanostjo, dobroto in nesebičnim delom pustil globoko sled v naši skupnosti. Bil je veliko več kot le dejaven član naše skupnosti. Bil je njena duša in motor, človek pobud, človek dejanj in človek, na katerega smo se lahko vedno zanesli. Ob svojem duhovnem poslanstvu, ki ga je zavzeto opravljal v širšem goriškem prostoru, je znal biti vedno blizu tudi naši skupnosti, njenim potrebam in ljudem,« je zapisala predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec. Pristavila je: »Ob njegovem slovesu čutimo žalost in praznino, a še močneje tudi hvaležnost. Hvaležnost za vse, kar je storil, za vse, kar je daroval, in za zgled človeka, ki je znal svojo pripadnost skupnosti izkazovati z dejanji«.

Datum pogreba še ni znan. Pogrebni obred bo potekal v goriški stolnici, pokojni duhovnik pa bo pokopan v Pevmi.