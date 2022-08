Čezmejna otroška ustvarjalnost na trgu obeh Goric

Na Trgu Evrope je bilo včeraj popoldan živahno in veselo, saj so za najmlajše tudi letos organizirali otroške delavnice brez meja, na katerih so starši skupaj s svojimi otroki ustvarjali zapestnice in ogrlice, se igrali s kockami in avtomobilčki, barvali kamne in risali, se družili in sklepali nova prijateljstva. Kot je povedala Majda Smrekar, predsednica Humanitarnega društva Kid iz Nove Gorice, enega od organizatorjev dogodka, takšne delavnice organizirajo enkrat letno, pripravljajo pa jih zadnja tri leta. Udeležence so včeraj obiskali tudi goriški nadškof Carlo Redaelli, župan Gorice Rodolfo Ziberna in župan Nove Gorice Klemen Miklavič.

»Letos so otroci ob pomoči dijakov novogoriške likovne gimnazije ustvarjali na temo Svete Gore, ki je simbol obeh Goric in dveh držav. Z društvi iz sosednje Gorice sicer v našem društvu uspešno sodelujemo tudi na humanitarnem področju,« priznava Smrekarjeva. In kako so mladi udeleženci po njenem mnenju sprejeli otroške delavnice brez meja na Trgu Evrope? »Otroci se ne ozirajo na to, katere narodnosti so njihovi sovrstniki, ki se z njimi igrajo, pa naj gre za Slovence, Italijane, Srbe ali Ukrajince. Vzdušje je zato resnično prijetno,« poudarja. Organizatorji včerajšnjih delavnic so bili še goriška nadškofijska Karitas, Društvo Goriška.si, Karitas Nova Gorica in Nadškofijska karitas Koper.