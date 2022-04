Čezmejni EPK in Center zelenih tehnologij vzbudila zanimanje

V četrtek, 31. marca, se je v Združenih arabskih emiratih v Dubaju zaključila svetovna razstava Expo, ki jo je obiskalo preko 20 milijonov obiskovalcev s celega sveta. V tem tednu se je tam mudila najštevilčnejša delegacija iz Slovenije do zdaj, in sicer delegacija Slovenskega podjetniškega sklada, Primorskega tehnološkega parka in RRA ROD Ajdovščina, Mestne občine Nova Gorica in Univerze v Novi Gorici. Novogoriški župan Klemen Miklavič je ob tem izpostavil pomembnost prisotnosti Slovenije in predvsem čezmejne Goriške regije na EXPU, ki povezuje 192 sodelujočih držav.Opravljenih je bilo vrsto sestankov in promocij. Sodelovanje pa bi lahko obrodilo sadove na področju namestitvenih kapacitet, turizma, inovacij in tehnologij. »Ker je Nova Gorica nosilka Evropske prestolnice kulture 2025, se bo župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič sestal tudi s predstavniki tamkajšnjega ministrstva za kulturo. Evropska prestolnica kulture si obeta tesno sodelovanje z Združenimi arabskimi emirati v različnih pogledih na kulturnem in investicijskem področju,« so sporočili iz novogoriške občine.

Član goriške delegacije je bil tudi prorektor za trajnostni razvoj in tehnologije na Univerzi Nova Gorica, Matjaž Valant, ki je skupaj z Miklavičem sodeloval na pogovorih s prorektorjem Univerze Združenih arabskih emiratov Ahmedom Ali Muradom. Prisotni so se dogovorili o tesnejšem sodelovanju obeh univerz. »Univerza v Novi Gorici je v primerjavi z Univerzo Združenih arabskih emiratov mlada in majhna univerza, zato je njihova pripravljenost za skupno delo in raziskovanje resnično priznanje za vse nas, ki se na Goriškem trudimo za razvoj regije. Naša osredotočenost na razvoj in raziskovanje zelenih tehnologij je bila odločilna za začetek pogovorov, saj v arabskem svetu trajnost zaradi omenjenosti nekaterih naravnih virov resnično pridobiva na pomembnosti«, je ob koncu obiska poudaril prorektor Valant. Dodal je, da jih je »zlasti impresioniral načrt nastajajočega Centra zelenih tehnologij in pripadajočih univerzitetnih aktivnosti, ki jih Univerza vzpostavlja skupaj z Mestno občino Nova Gorica«.

Vpleteni so se dogovorili o nadaljnjih skupnih raziskovalnih projektih in o sodelovanju pri vzpostavljanju raziskovalnih kapacitet na obeh univerzah. Univerzo Združenih arabskih emiratov med drugim zanima nadaljnje sodelovanje na področju biotehnologije in astrofizike. Obeta se tudi sporazum o dolgoročnem sodelovanju in financiranju raziskovalnih projektov, kar je izjemna priložnost za Univerzo v Novi Gorici, saj je Univerza Združenih arabskih emiratov ena izmed najprestižnejših univerz v regiji.

»Nova Gorica in čezmejna Goriška regija postajata vse pomembnejši mednarodni akter, zato je prisotnost na globalnih investicijskih in promocijskih dogodkih nujen spremljevalec razvoja, novih investicij in odpiranja trgov za naša podjetja,« poudarja Miklavič, ki je obisk Expa označil za zelo uspešnega, nekateri konkretni rezultati se po njegovih besedah obetajo že letos.

Delegacija iz Slovenije je sicer vključevala preko 60 članov podjetij, razvojnih agencij, startupov in predstavnikov lokalnih skupnosti. Med njimi so bila tudi goriška podjetja in zagonska podjetja. Med svojim obiskom so člani delegacije predstavili možnosti za investicije v Sloveniji ter priložnosti za sodelovanja, zlasti v okviru prenosa znanja v industrijo, ki je odlika nastajajočega Centra zelenih tehnologij. Izpostavili so tudi možnosti razvoja sodelovanja znotraj turistične panoge ter opozorili na objekte, kot so Grad Rihemberk in Vila Rafut.Član delegacije je bil tudi župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Oba župana sta ob robu dogodka ocenila, da lahko goriško območje med Novo Gorico, Gorico in Ajdovščino postane pomemben gospodarsko - razvojni bazen globalnega dosega z rastočimi izvozno naravnanimi podjetji. Primorsko delegacijo je v Dubaju sprejel tudi Ivan Fornazarič, eden najuspešnejših goriških podjetnikov, saj je sedež njegovega mednarodno aktivnega podjetja z imenom Gorica Industries LCC (Gorica Group) prav v Dubaju. Primorska delegacija se je udeležila tudi Letnega investicijskega sejma v Dubaju, obiskala Silicijevo dolino Dubaj in njihov inovacijski center.