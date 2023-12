Čezmejni klic k miru

Nekaj tisoč udeležencev pričakujejo organizatorji odmevnega dogodka, ki se bo med Gorico in Novo Gorico zgodil ta konec tedna in ki iz dveh mest - čezmejne Evropske prestolnice kulture 2025 - želi narediti tudi laboratorij miru in sožitja. V nedeljo, 31. decembra, bosta namreč Gorici prizorišče 56. državnega Pohoda za mir, dan pred tem bo v konferenčnem centru v Alvianovi ulici in v salezijanskem zavodu v Ulici Bosco potekal posvet z naslovom Izpogajati mir.

Bogat dvodnevni program prirejajo škofovska komisija za družbene problematike, delo, pravico in mir, goriška nadškofija, združenje Azione cattolica, Karitas, gibanje Focolari in Pax Christi skupaj s številnimi partnerji, med katerimi sta Občina Gorica in Škofija Koper.

Semena miru v KC Bratuž

Nedeljsko dogajanje se bo začelo ob 13.30 v Kulturnem centru Lojze Bratuž, ki bo gostil srečanje Semena miru onkraj meja. Govorila bosta Carlo Cefaloni, novinar in prejemnik nagrade Colomba d’oro per la Pace, ter slovenski sociolog in etnolog Silvester Gaberšček. Ob zaključku srečanja bodo organizatorji zagotovili brezplačen avtobusni prevoz do kostnice na Oslavju, od koder bo startal pohod za mir. Iz organizacijskih razlogov prosijo za predhodno prijavo na tel. 328-8292343 ali 328-3155214. Avtobus bo ob 15. uri proti Oslavju startal tudi s ploščadi pri Rdeči hiši.

Pri kostnici na Oslavju bo ob 16. uri udeležence najprej nagovoril nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli, nato bo državni predsednik gibanja Pax Christi Giovanni Ricchiuti orisal lik mons. Luigija Bettazzija. Pohodniki bodo na pot, ki bo dolga približno sedem kilometrov in pol, krenili ob 16.30.