Čezmejni plesni festival Visavì se širi

Čezmejni plesni festival Visavì, ki bo med 11. in 15. oktobrom povezal Gorico in Novo Gorico, se širi. Da bi nad plesom navdušili nove generacije, so v program vključili predstavi za šole oz. za družine, poleg tega so k sodelovanju povabili še dve občini, Gradišče in Krmin, tako da bosta dva dogodka potekala v tamkajšnjih gledališčih.

Program letošnjega festivala, ki ga je zasnovalo združenje Artisti Associati, so včeraj predstavili v goriškem Verdijevem gledališču. V imenu organizatorjev je Walter Mramor pojasnil, da bo v okviru letošnjega festivala na sporedu 18 dogodkov, ki jih bodo izpeljali na obeh straneh meje. V nadaljevanju je goriški župan Rodolfo Ziberna poudaril, da je festival Visavì od vsega začetka prežet z duhom, ki preveva projekt Evropske prestolnice kulture 2025. Nadaljnjega čezmejnega sodelovanja sta se veselila tudi novogoriški podžupan Anton Harej in predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin.

Leta 2025 tudi gledališče

Direktorica SNGNova Gorica Mirjam Drnovšček je pristavila, da nameravajo po zgledu plesnega festivala Visavì leta 2025 poskrbeti tudi za mednarodni gledališki festival, kar je potrdila tudi Klavdija Figelj iz zavoda GO! 2025.

Festival Visavì se bo začel v sredo, 11. oktobra, v Kulturnem centru Lojze Bratuž s predstavo za otroke La casa del panda v izvedbi toskanske skupine TPO. V Novi Gorici bo sledila premiera plesne predstave Distance v izvedbi novogoriške skupine MN Company, ki se v vidiku EPK2025 že ukvarja z raziskovanjem vprašanj, povezanih z »brezmejnostjo«. Kulturni dom v Gorici bo v četrtek, 12. oktobra, gostil predstavo Un discreto protagonista. V Verdiju bo svetovna premiera predstave Roberta Zappalaja Cultus. V petek, 13. oktobra, bo v Novi Gorici predstava Girls&Boys malteške skupine ZnMalta, medtem ko bodo v Verdiju uprizorili slovensko-hrvaško produkcijo Gran Bolero. V Krminu se bosta popoldne zvrstili predstavi Coreofonie in Gli Anni. V soboto, 14. oktobra, bo v Gradišču predpremiera novega dela Liama Francisa Male Kline, medtem ko bo v Verdiju predstava Me (Who I am?) v izvedbi izraelske skupine Kibbutz. V nedeljo, 15. oktobra, bo v goriškem Kulturnem domu otroška predstava Il piccolo re dei ori. Festival se bo zaključil v Novi Gorici s tekmovanjem Visavì experimental contest.