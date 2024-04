Čezmejni sprehod čez tri mesta

Športne organizacije z obeh strani meje so znova združile moči in prirejajo v nedeljo, 14. aprila, že 27. izvedbo pohoda Poživimo mesti (Vivicittà). »Tokrat smo pripravili malce spremenjeno traso našega tradicionalnega pohoda, ki bo potekala predvsem po ozemlju občin Gorica in Šempeter - Vrtojba, najmanj pa po ozemlju občine Nova Gorica,« je pojasnil Miran Müllner, predsednik Športe zveze Nova Gorica, ki dogodek prireja v sodelovanju z zvezo UISP, ZSŠDI, ŠD Mark iz Šempetra in Marathon kluba iz Gorice.

Številne vrednosti pohoda

Rekreativni pohod pod okriljem zveze UISP se odvija istočasno po celotni Italiji in več mestih po Evropi. Dogodek, ki poleg teka in hoje spodbuja tudi trajnostni razvoj mest ter promovira športne dejavnosti za vse starosti in sposobnosti, praznuje letos 40. obletnico. Sodeluje 39 mest, povsod pa bo začetek pohoda istočasno, in sicer ob 9.30. »V našem okolju je imela prireditev vedno dvojno vrednost: rekreativni pohod, ki je primeren za vse, za goriško podružnico zveze UISP pa pomembno vlogo, saj je dogodek od vsega začetka priložnost za druženje in prosto gibanje med čezmejnimi območji,« je poudaril predsednik Enzo Dall’Osto. »Letošnji logotip dogodka je odet v žive barve, prav tako kot pomlad. Prikazuje tudi eksplozijo številnih skupnih idej za sodelovanja v času EPK, ki se bliža,« je dodal.

Letos Trg Evrope ne bo glavno zbirno mesto zaradi tamkajšnjih gradbenih del. Glavno prizorišče bo tako na Travniku v Gorici. »Pohod v celoti ohranja svoj čezmejni značaj, zahvaljujoč tudi operativnemu partnerju Športni zvezi Nova Gorica, kar je za UISP edinstveno tako v italijanskem kot mednarodnem kontekstu, zardi tras, ki potekajo mimo mejnih kamnov in prečkajo dva nekdanja mejna prehoda,« je še dodal.