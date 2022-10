»Čezmejnim mestom poseben status«

Ob včerajšnjem zaključku tridnevnega mednarodnega foruma oglejske evroregije so župani občin Frankfurt na Odri/Slubice, Nova Gorica/Gorica, Valga/Valka podpisali skupno izjavo, v kateri so poudarili, da imajo čezmejna mesta pomembno vlogo pri krepitvi zaupanja v Evropsko unijo in vlivanju optimizma za bodoče faze njenega razvoja. Zaradi tega bi si zaslužila poseben status, ki bi jim omogočal hitrejše reševanje težav čezmejne narave, s katerimi se vse soočajo.

»V izjavi smo povzeli, kaj se je dogajalo na razpravi in nakazali, kaj nas je združilo. Omenili smo tudi to, da mora postati to srečanje letna tradicija, saj je pomembno, da se takšna mesta srečujejo in vabijo na svoja srečanja pomembne odločevalce iz Evropske unije in svojih držav. Danes so bili tukaj predstavniki Evropske komisije, Evropskega sveta regij, ministrstva za zunanje zadeve. Evropa mora spoznati, da so čezmejna mesta pomembna za vlivanje optimizma za bodoče faze Evropske unije,« je poudaril novogoriški župan Klemen Miklavič ob zaključku srečanja, ki je potekalo ravno v Novi Gorici. Mednarodni forum oglejske evroregije, ki je bil posvečen temi Od bodeče žice do niti zgodovine. Čezmejna mesta: živeti brez meja se je sicer začel v sredo v Vidmu s srečanjem Mnoge prestolnice, ena usoda, na katerem so se srečali predstavniki Evropskih prestolnic kulture. Njihov namen je zgraditi mrežo trdnih odnosov med prestolnicami, ki predstavljajo izjemno dediščino za Gorici, regijo in celoten obmejni prostor tudi po letu 2025. V Vidmu je bil navzoč tudi novi odposlanec slovenskega zunanjega ministrstva za Evropo Iztok Mirošič. Slovensko-italijansko sodelovanje je po Mirošičevi oceni tudi vzorčni primer sodelovanja, ki bo zelo pomemben v prihodnjih razpravah o reformi Evropske unije. »Slednja mora postati učinkovit globalni igralec, kar vključuje tudi nadaljevanje širitvenega procesa«, je še poudaril slovenski diplomat.

V petek so bili udeleženci foruma v Trstu na posebnem srečanju pri Srednjeevropski pobudi, včerajšnji dan pa je bil namenjen Novi Gorici in Gorici z željo, da bi srečanje postalo vsakoletno in da bi bilo namenjeno vsem evropskim obmejnim mestom, ki bi imela priložnost, da bi skupaj načrtovala evropsko usodo in razpravljala o evropskih projektih, ciljih in sredstvih. Naslov včerajšnjega dela konference je bil Evropska kulturna diplomacija; na njem so podali izkušnje EZTS GO, čezmejnih mest in Evropske prestolnice kulture GO! 2025.