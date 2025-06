Čezmejno naprej v skupno gašenje požarov v naravi

Čezmejno sodelovanje med silami iz sistema zaščite in reševanja iz Italije in Slovenije se bo nadaljevalo po zaslugi novega projekta Firesafenet, ki ga bodo predstavili danes v Novi Gorici, sicer bo slonel na izkušnjah, ki so si jih nabrali med izvajanjem čezmejnega projekta In4safety in pred kratkim izvedene vaje GOin4Safety.

V okviru novega projekta bodo posebno pozornost namenili gašenju požarov v naravi in usposabljanju sil civilne zaščite. Kako je pomembno sodelovanje na tem področju, se je ne nazadnje pokazalo poleti 2022, ko so požari na Krasu pustošili ne glede na državno mejo.