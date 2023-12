Chardonnay družine Primožič je pohvalila tudi Občina Gorica

Vinski kleti Primosic z Oslavja je goriška občina podelila posebno priznanje za uspeh. Potem, ko je založba Gambero rosso v svojem zadnjem vodniku Vini d’Italia uvrstila Primosicev Chardonnay med najboljša vina, je družino osebno pohvalil tudi goriški župan Rodolfo Ziberna. »Iz strasti in znanja, ki sta ju Marko in Boris podedovala od očeta Silvana, je nastal najboljši Chardonnay 2018,« je župan zapisal na priznanje, ki ga je v mestni hiši izročil vinarju Silvanu Primožiču. »Vaše vino uteleša zgodovino, posebnost in nasploh duh našega ozemlja in vaše delovanje je za nas del kulturne dediščine,« je še dejal župan o družini Primožič, ki je že v zemljiški knjigi iz obdobja Marije Terezije označena kot lastnica raznih zemljišč na območju Oslavja. Tu je Silvan Primožič začel pridelovati svoje vino leta 1956.

Kmetija Primosic je tudi danes v dobrih rokah, je pa povedal Silvan Primožič, trenutno jo vodita sinova Marko in Boris, s katerima že sodelujejo tudi Silvanovi vnuki Greta, Nicola, Aleksija in Elia. Njihov Chardonnay je vinski vodnik založbe Gambero rosso opremil s tremi čašami, to se pravi z najvišjo oceno.