Čim prej do akcijskega načrta za podnebje in trajnostno energijo

Goriška občina je sprožila postopek za pripravo akcijskega načrta za podnebje in trajnostno energijo (PAESC). Včeraj so predstavniki odbora, v katerega je vključenih sedemnajst društev, ki so posebno občutljiva na okoljske teme, izrazili zadovoljstvo, da je postopek stekel, po drugi strani so ugotavljali, da je treba pospešiti z delom in čim prej pripraviti omenjeni akcijski načrt.

V imenu odbora okoljsko občutljivih društev so včeraj o pomenu čim prejšnjega sprejema akcijskega načrta za podnebje in trajnostno energijo spregovorili koordinatorka Anna Cecchini, zdravnica Maria Teresa Padovan, Anna Maria Tomasich iz zveze Legambiente in Marko Marinčič za zvezo kolesarjev Fiab.

Lokalni akcijski načrti za podnebje in trajnostni razvoj predvidevajo izvedbo celovite analize emisij toplogrednih plinov, nakar občine na podlagi rezultatov pripravijo plane za omejevanje emisij in hkrati za prilaganje novim razmeram (na primer v kmetijstvu). Na podlagi načrtov občine lahko zaprosijo za sredstva za konkretno znižanje izpustov.

Zgledujmo se pri sosedih

V Novi Gorici in Sovodnjah so tovrstna načrta pripravili že pred nekaj leti, zato bi se po mnenju odbora za okolje treba zgledovati po tamkajšnjih občinah.

Sovodenjska občina je svojčas na podlagi svojega načrta že zaprosila za sredstva za namestitev fotovoltaičnih panojev na razne objekte v občinski lasti.

»Goriški odbor za okolje je že pred tremi leti opozoril goriško občino, naj čim prej pripravi svoj akcijski načrt za podnebje in trajnostno energijo,« so včeraj pojasnili predstavniki odbora za okolje in opozorili, da lahko tudi goriška občina sprejme vrsto ukrepov za znižanje stopnje izpustov. Že sama zamenjava zastarele razsvetljave z novimi led svetili bi pomembno prispevala k znižanju emisij, katerih glavni vir je v mestnih središčih promet, ki ga je zaradi tega treba omejevati in sočasno spodbujati gradnjo kolesarskih stez in peš con. Pred tremi leti sta v občinskem svetu na potrebo, da se zadeva premakne z mrtvega tira opozorila občinska svetnika Andrea Picco in Eleonora Sartori, zdaj je končno postopek stekel. Goriška občina je poverila nalogo, naj se loti dela, pristojni deželni agenciji, ki je pred kratkim sklicala nosilce interesov. Po mnenju odbora za okolje je zdaj treba pospešiti z delom in poskrbeti, da se bo raven toplogrednih izpustov v Gorici čim prej znižala, saj gre med drugim za vprašanje, ki je neposredno vezano z zdravjem občanov in občank.