Čira Čara prihodnje šolsko leto v novo stavbo

Tudi na Goriškem se v vrtcih in šolah že pripravljajo na šolsko leto 2024-2025, saj se bliža čas vpisovanja. Le-to bo steklo v četrtek, 18. januarja. Čas za vpis v prvi letnik vrtca in prve razrede osnovnih šol, pa tudi na prvostopenjske in drugostopenjske srednje šole, bo do sobote, 10. februarja. Tako goriško kot doberdobsko ravnateljstvo čaka v prihodnjem šolskem letu marsikatera novost.

Malčki, ki obiskujejo vrtec Čira Čara v Sovodnjah, se bodo po vsej verjetnosti preselili v novo poslopje za Kulturnim domom Jožefa Češčuta, kjer Občina gradi sodobno in energetsko učinkovito stavbo. V pevmskem vrtcu Pikapolonica načrtujejo nadgradnjo projektov v zvezi z gozdno didaktiko, to bi na primer vključili še v ponudbo tamkajšnje osnovne šole Josipa Abrama. Potrjeno je tudi, da v osnovnih šolah v Štandrežu in Števerjanu, kjer so načrtovali uvedbo podaljšanega bivanja, popoldanskega pouka v prihodnjem šolskem letu še ne bodo ponujali.

Jedilnica tudi za učence

»Z letošnjim šolskim letom smo vstopili v novo šolo Petra Butkoviča Domna v Sovodnjah, saj prejšnja stavba, v kateri smo bili, ni ustrezala vsem varnostnim predpisom. Trenutno pa v Sovodnjah končujejo še novo stavbo za otroški vrtec Čira Čara. Glavno ogrodje že stoji, tako da upamo, da se bomo v prihodnjem šolskem letu lahko že vselimo v sodobno poslopje, kjer bomo imeli tudi kuhinjo ter veliko jedilnico,« je povedala ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček in dodala, da bodo tudi učenci, ki obiskujejo osnovno šolo Petra Butkoviča Domna, kosili v novih prostorih. V sovodenjski osnovni šoli sicer že imajo podaljšan pouk, tople obroke jim prinašajo iz kuhinje bližnjega vrtca, v prihodnjem letu pa naj bi otroci z učiteljicami prečkali cesto in kosili kar v novi jedilnici vrtca Čira Čara.