Organizacijski trud je bil tudi letos poplačan

Vonj po zeliščni frtalji, ki jo cenijo daleč naokrog, pa tudi pristno vzdušje, ki ga lahko ustvarijo samo dogodki s tako dolgo tradicijo, so prejšnji konec tedna v Rupo priklicali veliko ljudi. Na 51. Praznik frtalje, ki ga je priredilo Prosvetno društvo Rupa-Peč, so prišli domačini, pa tudi obiskovalci iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev: neutrudni Rupenci in Rupenke so jim postregli seveda z jedjo, po kateri je prireditev poimenovana, ampak tudi z mesom z žara in drugimi dobrotami ter s pestrim programom, ki je v nedeljo dosegel svoj vrhunec.

Zaključni dan je bil pevsko obarvan. Na oder so stopili otroški pevski zbor F.B Sedej iz Števerjana pod vodstvom Vide Boškin in ob klavirski spremljavi Eme Terpin, otroški pevski zbor iz Štmavra - vodi ga Petra Feri, na klavir je igrala Martina Valentincic, na djembe pa Valentin Devinar -, otroški pevski zbor iz Sovodenj pod taktirko Jane Drassich in ob kitarski spremljavi Tine Balta ter vrhovski pevski zbor Etko Mužetko, ki ga vodi Karen Ulian in sta ga na klavir in kitaro spremljali Katarina Visintin in že omenjena Tina Balta. Nastopom so sledili ponosni starši malih pevk in pevcev ter ostali sorodniki, katerim so se pridružili številni drugi obiskovalci iz bližnjih krajev, s Tržaške in tudi iz Slovenije, ki jih je v Rupo ob pestrem dogajanju privabilo sončno in toplo vreme.

Po nastopih otrok se je nedeljski program nadaljeval v znamenju dobre volje. Publiko je najprej nasmejala kabaretna skupina Kababaretke, sledil je ples z ansamblom Nebojsega. Praznik frtalje se je sicer začel že 25. aprila. V živo je stopil s srečanjem med županskima kandidatoma v Sovodnjah - Luco Piskom in Kristianom Tommasijem -, ki ga je pod šotorom ZSKP vodila Katja Ferletič, sledila sta tekmovanje v cvrtju najboljše frtalje in ples z ansamblom Rujni muzikanti, medtem ko je bil v soboto za glasbo zadolžen DJ Boskin. »Kljub temu, da je bilo hladno in da je v drugih krajih sočasno potekalo več dogodkov, je bil tako v četrtek kot v soboto obisk zadovoljiv, v nedeljo pa je bilo ljudi res veliko,« je zadovoljen predsednik društva Rupa-Peč Albert Kovic, ki priznava, da je organizacija tovrstnih dogodkov dandanes vse večji zalogaj, tudi birokratski, in velika odgovornost, pri društvu pa ostajajo zvesti tradiciji in »vedno nasmejani«. »Teh praznikov je bilo nekoč po vaseh od Krasa do Brd veliko, zdaj jih ostaja še peščica; tudi zato prepričano vztrajamo,« zaključuje Albert Kovic.