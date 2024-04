Koncerti nagrajencev na tekmovanjih so izjemno zanimiva priložnost tudi za poslušalce, ki v neizbrušenih biserih lahko prepoznajo iskrico avtentičnega talenta in strasti. Mogoče se med njimi skrivajo bodoče zvezde koncertnega firmamenta, ali preprosto odlični pedagogi, pri vseh pa je razveseljivo dejstvo, da so med odraščanjem spoznali umetnost, ki jih bo z blagodejnimi učinki spremljala celo življenje.

Kdor se sooča z umetnostjo, postane boljši človek, je na podelitvi nagrad mednarodnega tekmovanja Musica Goritiensis poudaril občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti. Njegov nagovor se je osredotočil na vlogo tega dogodka v okviru EPK GO!2025 in tudi v bodoče, ko bodo še druge prestolnice kulture bogatile območje Mittelevrope. Mlado tekmovanje SCGV Emil Komel in Kulturnega centra Bratuž je s hitrim razvojem potrdilo velik potencial in se je tudi učinkovito vključilo v goriško in slovensko kulturno dogajanje, saj je postalo del pobude Contea, je prejelo pokroviteljstvo obeh občin in GO! 2025, kot tudi častno pokroviteljstvo slovenske ministrice za kulturo Aste Vrečko. V imenu ministrstva je na odru centra Bratuž spregovoril državni sekretar Marko Rusjan, ki je poudaril vrednoto skupnega kulturnega prostora in upoštevanje tovrstnih povezovalnih dogodkov. Koncert nagrajencev je tudi jasno pokazal pozornost slovenskih glasbenikov do tekmovanja »na kratko razdaljo«, saj je bilo med trinajstimi nagrajenci kar sedem slovenskih kandidatov.

86 glasbenikov iz 20 držav

Skupaj je v petih starostnih skupinah nastopilo 86 glasbenikov pod 30. letom starosti, ki so prihajali iz 20 držav. Spodbudne številke so navdihnile pozdrav deželnega svetnika Diega Bernardisa, ki je prepričano potrdil nadaljnjo podporo tekmovanju.

Umetniška vodja Alessandra Schettino pa je stopila pred mikrofon za dolgo vrsto upravičenih zahval podpornikom, sodelavcem, žirantom, udeležencem in njihovim družinam. V štirih letih je Musica Goritiensis postalo prepoznavno tekmovanje, ki si lahko privošči tudi razmeroma pozno objavljanje razpisa, kot je izpostavil predstavnik žirije za violino Helfried Fister, ki je spregovoril v imenu vseh kolegov in predsednika Stefana Zanchette. Zaradi visoke kvalitete kandidatov se je šaljivo izrazil veselje, da se mu ni treba pomeriti z njimi. Nagrajeni violinisti, ki so nastopili na koncertu, so bili Švedinja Hansine Pellbäck, Mikhail Gavrilov (Rusija-Tajvan) in Leonardo Priori (Italija), ki je s suvereno in stilno fokusirano izvedbo Ravelove skladbe Tzigane pokazal, da je že pripravljen za profesionalne koncertne odre.

Predsednik klavirske žirije Vincenzo Balzani se je spomnil trenutka, ko je pred 50 leti kupil klavir pri Pecarju in je podal razmišljanje o vlogi glasbe v življenju vsakega človeka, kar je postalo tudi voščilo za vse tekmovalce. Med njimi so prve nagrade za dosežke na področju klavirja prejeli nasmejana Inti Sotošek, navdihnjen Martin Matkovič, ki je prejel tudi nagrado občinstva, tankočutna Larisa Rojnić (Hrvaška) in srbski pianist Milan Slijepčević, ki se lahko ponaša z visokim nivojem tehnične in izvajalske zrelosti.

Caroline Oblasser je v imenu žirije za violončelo in predsednika Carla Teodora poudarila pravico udeležencev do napak, kar je očitno vnelo debato strokovnjakov pri ustvarjanju lestvice prednosti, ki mora pri violončelistih postavljati na vrh predvsem oblikovanje zvoka. Postopoma ga gradijo nagrajeni violončelisti: od zelo mladih Avgusta Svetlina in Katarine Kolar vse do živih barv, ki jih je izvabil Davide Zuin, in očarljive muzikaličnosti Leonarda Razborška.

Žiriji za pevce je predsedovala Bernarda Fink, na odru pa je v imenu kolegov govoril Luca Dordolo, ki je na začetku podal osebni spomin na nekdanji nastop v KC Bratuž pod vodstvom Hilarija Lavrenčiča. Njegove besede so bile namenjene predvsem profesorjem glasbe, da bi znali vedno posredovati skupaj s tehniko tudi strast. Na koncertu sta zapeli nagrajeni solopevki Tija Gostiša in Gaja Napast, ki se prav gotovo strastno posveča ne samo izoblikovanju glasu, a tudi interpretaciji. Čeprav nista prejeli nagrad, zaslužita velik aplavz pianistki tekmovanja: Rossella Fracaros za pevce in Mizuho Furukubo za instrumentaliste.