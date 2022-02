Čiščenje zaraslih brežin uvaja v obnovo pevmskega mostu

Čiščenje zaraslih soških brežin uvaja v obnovo pevmskega mostu, pred začetkom katere bodo tudi preverili prisotnost neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve in druge svetovne vojne. Gre sicer za najstarejši most v Gorici, ki je bil v preteklosti večkrat porušen in zatem ponovno zgrajen in ki ponovno potrebuje nekaj obnovitvenih del.

Potem ko se je avgusta 2018 zrušil viadukt Morandi v Genovi, je goriška občina sprožila preverjanje stanja vseh premostitvenih objektov na svojem občinskem ozemlju. Izkazalo se je, da je pevmski most dotrajan, zaradi česar so prepovedali prehod tovornjakom, ki s tovorom tehtajo preko dvajset ton, poleg tega so uvedli tudi hitrostno omejitev 30 kilometrov na uro. Ker še nekaj značilnosti objekta ne ustreza najnovejšim predpisom, se je goriška občina odločila za prenovo mostu in se takoj lotila priprave dokumentacije in načrta.»Zagotovili smo si ustrezna sredstva, hkrati smo že sprožili postopke za pripravo načrta, za ugotovitev prisotnosti morebitnih vojnih ostalin in za izvedbo vseh potrebnih geoloških preverjanj. Ravno v teh dneh je v teku čiščenje brežin, kar bo takoj zatem omogočilo izvedbo geoloških študij in iskanje neeksplodiranih ubojnih sredstev iz časa obeh svetovnih vojn,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna, po katerem si na občini prizadevajo, da bi celoten upravni postopek speljali do konca v najkrajšem možnem času in da bi se zatem čim prej začela potrebna gradbena dela. Ziberna pojasnjuje, da je pevmski most eden izmed glavnih vhodov v mesto, zato želijo poskrbeti za njegovo varnost in videz. Župan tudi razlaga, da bodo ob zaključku projektiranja načrt posredovali spomeniškemu varstvu, ki ga bo pregledalo in pripravilo morebitna dopolnila. Iz doslej pripravljenih študij izhaja, da bi bilo najboljše porušiti dotrajano povozno površino, medtem ko bi betonski lok lahko ohranili in ustrezno ojačili. Na novi povozni površini bodo poleg dveh voznih pasov uredili še po en pas za kolesarje na vsaki strani in seveda na obeh straneh tudi pločnik.