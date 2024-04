Vokalna eksplozija navdušila

Minuli konec tedna je v Gropadi eksplodiralo. Ni šlo za bombo, ampak za eksplozijo glasbe, in a cappella petja. Kulturno društvo Anakrousis je po več letih revialnih koncertov prvič organiziralo cel festival Vokalna eksplozija, kjer so sodelovali glasbeni velikani.

Rekordnih 60 udeležencev na letošnjem Gro-w-shopu je vokalno a cappella glasbo spoznalo iz različnih vidikov. Glavni del je bila dvodnevna izobraževalna delavnica s Clare Wheeler, ki je v Gropado priletela iz Londona. Priznana pevka, aranžerka in profesorica glasbe je več kot deset let pela v skupini The Swingle Singers, ki je v Italiji med drugim znana po tem, da je pela špico oddaje Superquark. Kljub množici udeležencev je Wheeler znala pevcem na zanimiv način predati glasbeno znanje, tako skozi improvizacijo kot preko dela na zahtevni skladbi Liquid Spirit, ki jo je sama aranžirala. Vokalne skupine in zbori, ki so imeli na delavnici več pevcev, so lahko izkoristili tudi priložnost »coachinga« s strani Wheeler, ki jim je postregla z marsikaterim nasvetom za še bolj dovršen nastop.

Pravi biserček dvodnevnega festivala, ki je del mreže A Cappella Society, je bil sobotni večerni koncert vokalne skupine Jazzation iz Budimpešte v dvorani Luttazzi v Starem pristanišču. Kot predskupina je nastopil Anakrousis Vocal group, sicer tudi glavni organizator in umetniški vodja festivala, ki ga vodi Matej Virtič. Pevci domače skupine so znali razživeti publiko in jo uvesti v nastop madžarske skupine, ki je poslušalce pustila odprtih ust. V dobro uro trajajočem programu so Katus Várallyay, Sára Bolyki, Gina Kanizsa, Barnabás Bolyki in Viktor Magyaróvári (ki je nadomeščal standardnega basa Mátéja Homorja) postregli z raznolikim programom skladb, ki so segale od klasičnih jazzovskih priredb, avtorskih pesmi, do ljudskih madžarskih in tajvanske. Ob koncu so vanj vključili še publiko, ki je skupaj z obema nastopajočima skupinama sodelovala pri improvizaciji.

