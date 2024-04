Redno bodo preverjali neoporečnost voda

Deželna agencija za okolje ARPA je včeraj pred pomolom Audace začela zbirati podatke o kopalnih vodah, ki jih bo redno objavljala na svojih spletnih straneh. S tem se je tudi začela sezona merjenja, ki bo trajala do konca poletja. ARPA bo kakovost vode merila tudi v jezerih in rekah, v katerih se kopalci v vročih poletnih dneh radi osvežijo.

Letošnjo kampanjo sta včeraj na pomolu Audace predstavila deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro in direktorice ARPE Anna Lutman. Ta je povedala, da bodo kakovost voda merili na 66 točkah (v celi deželi). V slanih in sladkih vodah bodo ustreznost vode za kopanje ugotavljali z merjenjem prisotnosti bakterij, kot so escherichia coli in intestinalni enterokoki, ki so pokazatelji morebitnega fekalnega onesnaženja. V morju, in sicer na štirih točkah tržaške obale, pa bodo merili tudi prisotnost toksične mikroalge, ki lahko pri kopalcih povzroči dihalne težave.

