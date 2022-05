Civilne iniciative proti povečanju sosežiga odpadkov v Anhovem

Salonit Anhovo načrtuje v bližnji prihodnosti oddajo vloge za pridobitev potrebnih dovoljenj, ki bodo, kot pojasnjujejo, »omogočili izvedbo načrtovanih investicij za prvo fazo zelenega prehoda cementarne«. Trenutno je delež toplotne energije, ki jo pridobijo iz alternativnih goriv, dobrih 60 odstotkov. V sklopu postavitve inovativne tehnologije za dodatno čiščenje dimnih plinov in pomembnem znižanju trenutnih emisij pa načrtujejo tudi povečanje deleža alternativnih goriv. Načrtovane posodobitve bodo vključevale zgolj goriva, sestavljena iz trdnih pred-pripravljenih nenevarnih odpadkov, so pojasnili v Salonitu. Lokalne okoljevarstvene civilne iniciative povečanju sosežiga odpadkov ostro nasprotujejo.

V Salonitu Anhovo so v aprilu organizirali niz srečanj s krajani po vseh krajevnih skupnostih v občini in jim predstavili svoje razvojne načrte. Član uprave, Tomaž Vuk, v zvezi s tem pojasnjuje: »Posodobitve cementarne, ki jih predstavljamo krajanom, so plod strateškega načrtovanja in tehtnega premisleka: stremimo k zniževanju vplivov na okolje v absolutnem smislu. Zeleni prehod cementarne za nas ni pravljica, je zelo konkretna realnost in vizija, ki ji namenjamo veliko truda, predanosti naših sodelavcev, povezovanja s strokovnjaki na svetovni ravni in tudi finančnih investicij. Z izvedenimi projekti smo že stopili na načrtovano razvojno pot, ki bo prinesla številne razvojne priložnosti in inovacije tudi v srednjo Soško dolino.«

V civilnih iniciativah namere tovarne ostro obsojajo. V civilni iniciativi Danes in Društvu Eko Anhovo in dolina Soče so ogorčeni: »Salonit Anhovo bo podvojil sosežig odpadkov! Letno naj bi tako sosežigali 220.000 ton odpadkov. Povečanje je trikrat večje kot takrat, ko je 600 zdravnikov opozorilo na škodljive posledice sosežiga in dvojne normative ter hkrati pozvalo odločevalce k izenačitvi mejnih vrednosti in upoštevanju zdravstvenega stanja lokalnih prebivalcev. Povečanje je tako nepojmljivo veliko, da presega domišljijo razumnih ljudi. Vsak dan bodo namreč skurili več kot 600 ton odpadkov, v Anhovem pa se bo sosežigalo več smeti kot v sedmih Celjskih sežigalnicah, kjer to počnejo pod bistveno strožjimi kriteriji.« V društvu EKO Anhovo in dolina Soče še posebej izpostavljajo: »Dvakratno povečanje sosežiga odpadkov iz obstoječih 109.000 ton na 220.000 ton letno je absolutno nedopustno in dolina Soče ga ne bi prenesla.« Tudi v društvu Eko krog opozarjajo, da bi bilo tolikšno povečanje količin sosežganih odpadkov v cementarni Anhovo norost. »Prvič zato, ker se to dogaja v okolju, kjer zaradi tragične dediščine azbesta tega ne bi smeli početi. Drugič zato, ker sta politika in posel očitno nema za opozorila zdravstvene stroke. In tretjič zato, ker Slovenija že zdaj zaostaja za povprečjem EU pri prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo, kamor sežig ali sosežig odpadkov nikakor ne sodi,« so še izpostavili.