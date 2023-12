Claudio Polverino nov direktor Fundacije Coronini

Člani kuratorija Fundacije Palače Coronini so imenovali novega direktorja, s 5. decembrom je postal direktor ustanove Goričan Claudio Polverino.

Polverino je po poklicu računovodja, diplomiral je iz ekonomije na Univerzi v Trstu, je član revizorskega organa EZTS GO in revizijskih odborov različnih podjetij. Bil je tudi revizor kapitalskih družb in nekaterih deželnih ustanov, med katerimi sta Trgovinska zbornica za Trst in Gorico ter Konzorcij za razvoj goriškega univerzitetnega središča. Polverino se je zahvalil članom kuratorija za izkazano zaupanje. Zahvalil se jim je tudi, ker so mu omogočili vodstvo ustanove, ki je za Gorico pomembna še posebej v vidiku EPK 2025. Ob imenovanju novega direktorja Fundacije Palače Coronini so člani kuratorija izvolili tudi nova člana, in sicer knjižničarko Antonello Gallarotti ter arhivista in zgodovinarja Vannija Feresinija.