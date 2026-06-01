Cremonini je na Rojah pričaral pravljico

Cesare Cremonini ni razočaral. Nekdanji frontman skupine Lunapop, ki je konec devetdesetih let osvajala italijanske lestvice, je začetek svoje nove turneje Cremonini LIVE 26 zaupal Gorici in na veličastnem odru letališča na Rojah 25 tisoč poslušalcem ponudil izjemen glasbeni spektakel in hkrati intimno pravljico. Pripovedoval jo je ob klavirju, na saksofonu, harmoniki in kitari, predvsem pa v pesmih, pri katerih je občinstvo večkrat preglasilo zvočnike.

Ujet v impresivno scenografijo z velikanskimi zasloni, 70-metrskim odrskim pomolom, štirimi več kot 20-metrskimi tras stolpi in svetlobnimi efekti, ki so oživljali nebo nad prizoriščem, je občinstvo popeljal na potovanje skozi svoje največje uspešnice in novejše skladbe. Pod odrom so se zbrali mladi in manj mladi, ki so se glede na aplavze, vriskanje in petje ob njegovem nastopu popolnoma spojili.

»Rad igram za vas, to najraje počnem,« je zaupal množici.