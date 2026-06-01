Šagra v Zabrežcu združuje druženje in šport

Prihodnji konec tedna bo v parku Hribenca spet veselo. Domače SKD Slovenec prireja namreč v Zabrežcu šagro, ki nadomešča tradicionalni Praznika vina, ki se je na tem prireditvenem prostoru redno odvijal celih 50 let. Sprememba imena je zgolj posledica dejstva, da je v vasi ostalo le malo vinogradnikov: razstava vin je težko izvedljiva, kljub temu pa se bo v kioskih prodajalo izključno domače vino.

Šagra ima poleg tega, da je vir dohodka za društveno delovanje, tudi družbeni pomen, saj okoli sebe združi lepo število vaščanov, ki pomagajo pri delu, privabi pa tudi številne zveste obiskovalce.

Tudi letos je povezana s športnim dogodkom: v soboto, 6. junija, bo namreč park Hribenca prizorišče gorskega teka Grubla Trail - tek Kaštelirjev, ki ga prireja društvo Evinerude (glej www.euromarathon.it). Tek se bo odvijal v dveh različicah: prva s približno 200 udeleženci je tekmovalnega značaja, je dolga 14 km (višinska razlika 600 m); druga s 100 tekači ni tekmovalna, je dolga 6 km (200 m višinske razlike). Start in cilj obeh pa bo park Hribenca v Zabrežcu.

Sicer pa se bo vaški praznik začel v petek: od 20. ure bosta občinstvo zabavali skupini Sama Žalowst in Nervosius. V soboto bo za prijetno vzdušje igrala glasbena skupina Dirthy Fingers, v nedeljo pa od 19. ure dalje skupina Coloured Sweat. Vse tri dni dni bodo od 17. ure dalje nudili dobrote z žara.