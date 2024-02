Danes goriški pustni sprevod

Z množično udeležbo slovenskih pustarjev se danes v Gorici začenja letošnji niz pustnih povork in prireditev. Start 34. goriškega pustnega sprevoda bo v Ulici Oberdan ob 14. uri. Pustarji se bodo zatem odpravili po ulicah Roma, De Gasperi, Sauro, XXIV maggio, po korzih Italia in Verdi. Nagrajevanje bo ob 17. uri pred Ljudskim vrtom. V omenjenih ulicah bo že dopoldne stopila v veljavo prepoved parkiranja, medtem ko jih bodo ob 13.30 zaprli za promet. Na letošnji sprevod se je vpisalo deset vozov in dvanajst skupin. Z vozom se bodo v Gorico pripeljali pustarji z Opčin, iz Praprota, Šempolaja, Števerjana, Doberdoba, Medjevasi, Štandreža, Sovodenj, Vajonta in Grionsa. Poleg tega se bodo sprevoda udeležile pustne skupine s Poljan, iz Opatjega Sela, Cerovelj, Gabrij, Križa, Trebč, Štmavra, Gorice, Tržiča, Colloreda, Romansa in Turjaka.