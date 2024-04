Darko Bratina bo na svojem dvoru dobil še kip

Darko Bratina bo dobil svoj kip. Podoba goriškega sociologa in senatorja je že dokončana, namestili jo bodo na dvoru Darka Bratine v Hiši filma na Travniku, kjer so za kip že pripravili podstavek. Slovesno odkritje bo v petek, 19. aprila, pobudo za njegov nastanek sta dala podjetje Transmedia in združenje Darko Bratina, ob priložnosti bodo priredili srečanje na temo demokracije in globalne politike, je povedal predsednik podjetja Transmedia Boris Peric.

Bil je oče zaščitnega zakona

Po preminulem sociologu, politiku, filmskemu poznavalcu in kritiku so leta 2004 poimenovali dvor Hiše filma, kraj, v katerega je vložil velik del svojih kulturnih prizadevanj. Ideja, da bi tu postavili tudi njegov kip, je začela nastajati pred približno dvema letoma.

Doprsni, barvani kip je ustvaril umetnik Giovanni Pacor, ki živi in ustvarja v Štarancanu. Podobo nekdanjega politika je izdelal iz pečene gline in s pomočjo nekaterih drugih materialov. Ta bo stala ob stavbi, kjer domuje tudi Kinoatelje, društvo, ki ga je leta 1977 ustanovil ravno Darko Bratina in ki še danes skrbi za medkulturne in čezmejne projekte na področju filma ter avdiovizualnih medijev.

Ravno čezmejnost in mednarodno sožitje sta bila vodilna cilja nekdanjega senatorja, ki je leta 1992 postal prvi italijanski parlamentarec slovenskega rodu na Goriškem po drugi svetovni vojni. Kot parlamentarec si je Bratina zadal nalogo, da pripravi predlog zaščitnega zakona za slovensko manjšino v Italiji in kot prvi podpisnik je 4. avgusta 1995 ta predlog tudi vložil.

Kip mu poklanjajo v zahvalo

Ob odkritju kipa v petek, 19. aprila, bodo priredili posvet z naslovom Kriza demokracije in vojne, ki se ga bosta udeležila prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan ter politik in zgodovinar Gian Giacomo Migone, ki je v senatu v devetdesetih letih sodeloval z Bratino. Z njim je na primer sledil premikom v zvezi z zaščitnim zakonom za slovensko manjšino v Italiji. Pogovor med njima se bo začel ob 17.30, vodil ga bo odgovorni urednik Mladine Grega Repovš. Po zaključku razprave, okrog 19. ure, bodo odkrili kip.

»Darko Bratina je bil pobudnik različnih dejavnosti, ki se še danes odvijajo v Gorici v zvezi s filmom. Zato se mi je zdelo primerno, da se mu oddolžimo na kraju, ki si ga je on zamislil,« je o dogodku dejal Boris Peric.