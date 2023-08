David Orzan prvi ambasador Gorice

Goriški Slovenec David Orzan že preko petnajst let Kitajcem prodaja vino iz naših krajev. Zdaj si bo prizadeval še za promocijo goriških znamenitosti in kulturne dediščine na Kitajskem, saj ga je v prejšnjih dneh župan Rodolfo Ziberna izbral za prvega ambasadorja Gorice. Uradna podelitev naziva bo v torek, 5. septembra.

»Gorica je zaradi svoje tisočletne zgodovine enkratno mesto, v katerem se prepletajo narodi in kulture. Gre za kraj srečevanja in dialoga. In ravno zaradi svojih enkratnih značilnosti je skupaj z Novo Gorico postala Evropska prestolnica kulture 2025. Naše mesto si zaradi vsega naštetega zasluži, da ga poznajo po svetu, za kar si bodo skupaj z nami prizadevali tudi novi ambasadorji Gorice,« poudarja goriški župan in pojasnjuje, da so ambasadorje uvedli na eni izmed zadnjih sej občinskega odbora. To lahko postanejo občani, ki so prispevali k razvoju in podobi goriškega prostora. Ambasadorji so lahko tisti, ki s svojim delom v podjetništvu, kulturi, športu, sociali, ekonomiji in na drugih področjih Gorico promovirajo tako na državni kot na mednarodni ravni. Ambasadorji ne bodo prejemali plačila; naziv bo župan dodelil po odločitvi občinskega odbora. Naziv bo veljaven tri leta, a se ga bo dalo podaljšati.

Na občini opozarjajo, da Orzan že več let goji stike s Kitajsko, kamor izvaža krajevna vina. V Gorici je že gostil več pomembnih kitajskih podjetnikov in bo zaradi novega naziva mesta nedvomno lahko še ustrezneje promoviral goriški prostor. Zaradi tega so se na občini odločili, da sprejmejo Orzanovo kandidaturo in ga imenujejo za prvega ambasadorja Gorice.