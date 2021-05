Davki ostajajo nespremenjeni

V Gorici bodo letos občinski davki ostali nespremenjeni. Občinska uprava ne bo aplicirala dodatne občinske dohodnine IRPEF, nepremičninski davek IMU pa bo davkoplačevalce še naprej bremenil z osnovno davčno stopnjo. Namesto 8,6 promila bo količnik ostal na osnovni stopnji 7,6 promila, za nekatere kategorije bo še nižji. Tudi ostale pristojbine bodo ostale skoraj v celoti nespremenjene. Podatki o davčnem pritisku na občinski ravni so vključeni v proračun, o katerem se bo moral izreči občinski svet konec maja.

»Kljub dodatnim stroškom za ukrepe v boju proti covidu-19 nismo hoteli znesti bremena stroškov na Goričane, čeprav sploh ni bilo preprosto uskladiti računov. Za šole, poletna središča, dom za upokojence in razne druge občinske storitve bo občina seveda porabila več denarja vse do konca nujnih razmer. Kljub temu pa nismo hoteli, da bi posledice nosile družine. Vsako povišanje davkov je torej zamrznjeno. Če bi aplicirali dodatno občinsko dohodnino IRPEF na maksimalni način, kakor je storilo več občin, bi si zagotovili skoraj štiri milijone evrov dodatnih sredstev. To pa bi pomenilo, da bi morale goriške družine globlje seči v žep, kar je v današnjem že itak zelo težkem obdobju za nas nesprejemljivo,« ocenjuje goriški župan Rodolfo Ziberna.