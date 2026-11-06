Delili bodo sredstva za povečanje varnosti domov

Goriška občina bo v okviru novega razpisa med prosilci razdelila 175.440,89 evra za sofinanciranje nakupa in namestitve varnostnih naprav v stanovanjih, večstanovanjskih stavbah in drugih objektih. Sredstva, ki jih zagotavlja Dežela Furlanija - Julijska krajina, so skoraj dvakrat višja kot lani, ko je bilo na voljo 91 tisoč evrov.

Višina prispevka se bo razlikovala glede na vrsto nepremičnine. Za zasebna stanovanja in stanovanja v večstanovanjskih stavbah bo znašala do 85 odstotkov nastalih stroškov, vendar največ 3500 evrov. Za verske in bogoslužne objekte, nepremičnine, namenjene poklicnim, proizvodnim, komercialnim in industrijskim dejavnostim, šolske stavbe ter športne objekte, ki niso v lasti lokalnih uprav, pa bo prispevek kril do 60 odstotkov stroškov, največ 4000 evrov.

Sredstva bodo namenjena nakupu in namestitvi videonadzornih sistemov, protivlomnih alarmov, varnostnih vrat in oken, protivlomnih ključavnic, zaščitnih rešetk ter drugih naprav za preprečevanje vlomov. Med upravičenimi posegi so tudi nadgradnja in razširitev obstoječih videonadzornih sistemov, namestitev video domofonov in naprav za zaznavanje vlomov. Razpis ne zajema nakupa sefov, postavitve dvoriščnih vrat in ograj ter pogodb z zasebnimi varnostnimi službami. Oprema mora biti nova, skladna z veljavnimi predpisi in imeti najmanj dveletno garancijo.

Do prispevkov bodo upravičeni lastniki nepremičnin na območju goriške občine. Prosilci za stanovanjske objekte morajo v Furlaniji - Julijski krajini neprekinjeno prebivati najmanj pet let in imeti prijavljeno prebivališče v goriški občini.

»Zelo pomembno je, da zasebne prostore opremimo z ukrepi, ki lahko preprečijo vlome, poškodovanje premoženja in druga kazniva dejanja. Občane zato vabimo, naj oddajo vloge in poskrbijo za namestitev videonadzornih ter drugih varnostnih naprav, ki lahko pomagajo pri preprečevanju vse pogostejših oblik drobne kriminalitete in obenem olajšajo delo varnostnim organom pri nadzoru območja,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna.

Prizadevanja za večjo varnost

Občinski odbornik Francesco Del Sordi poudarja, da je razpis del širših prizadevanj za večjo varnost v mestu. »Po zaslugi dežele letos zagotavljamo skoraj dvakrat toliko sredstev kot lani. To je še en del širšega mozaika dejavnosti, ki jih v zadnjih mesecih izvajamo za izboljšanje varnosti v mestu, tako na javnih kot zasebnih površinah,« pojasnjuje. Ob tem spominja na nedavne tečaje samoobrambe za ženske, izobraževanja o telefonskih in spletnih prevarah ter širjenje mestnega videonadzornega sistema.

Za prispevek bodo lahko zaprosili občani, ki so oziroma bodo naložbe v večjo varnost svojih nepremičnin izvedli med 1. januarjem in 31. decembrom 2026. Vlogi bo treba priložiti račun in dokazilo o plačilu. Za posamezno nepremičnino bo mogoče oddati le eno vlogo. Do sredstev ne bodo upravičeni tisti, ki so enak prispevek že prejeli v letih 2024 ali 2025. Občina bo pri dodeljevanju sredstev upoštevala tudi prednostna merila, med drugim dohodek gospodinjstva. Vloge bo mogoče oddati na občinskem protokolu, po pošti ali prek certificirane elektronske pošte (PEC). Rok za oddajo se izteče 15. januarja 2027. Po potrditvi prednostne liste bodo odobrena sredstva izplačana do 31. marca 2027. D.R.