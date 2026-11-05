Hišica, kjer knjige dobijo novo življenje

Ideja izhaja iz želje, da bi knjigam, ki doma pozabljene nabirajo prah, ponudili novo življenje, obenem pa s pomočjo branja povezovali skupnost. S tem namenom je v Rimski ulici 31 v Doberdobu zaživela mala knjižnica, ki so jo slovesno odprli včeraj. Lesena hiška - podobne so že postavili v nekaterih drugih krajih na Goriškem, npr. v Sovodnjah - je namenjena brezplačni izmenjavi knjig in spodbujanju bralne kulture. Obiskovalci lahko prinesejo knjige, jih zamenjajo za druge in tako zgodbam omogočijo, da pridejo do novih bralcev.

Hiška za knjige je nastala na pobudo Jasmin Laurencic, ki je zamisel dobila med potovanjem. »Lani sem obiskala San Diego v Kaliforniji. Med sprehodom po mestu sem opazila, da ima skoraj vsaka ulica svojo malo brezplačno knjižnico. Z veseljem sem začela odkrivati te hiške in pomislila, da bi lahko kaj podobnega ustvarili tudi pri nas,« je povedala Laurencic. »Vsakdo lahko vzame knjigo in prinese eno svojo od doma,« pojasnjuje pobudnica. Poleg spodbujanja branja, zlasti med mladimi, naj bi postala tudi prostor srečevanja in druženja.Na knjižnih policah so trenutno naslovi za različne okuse. »Nekatere knjige so bile moje, druge je podarila občinska knjižnica,« še dodaja Laurencic, ki je za postavitev hiške poskrbela sama: »Vsak od nas ima knjigo, ki mu je posebno pri srcu in bi jo rad delil naprej. Upam, da bom s to pobudo to dosegla.«

Pri uresničitvi projekta je sodelovala širša skupnost. Občina Doberdob je pomagala pri organizaciji dogodka, za zakusko je poskrbela ZKB Trst Gorica, sodelovali pa so tudi društvo Hrast in trije agriturizmi. Na odprtju je najprej spregovoril župan Peter Ferfoglia. Zahvalil se je Jasmin Laurencic in poudaril, da bo knjižnica pripomogla k temu, da si bodo občani izmenjali nekaj osebnega. »Izredna pobuda v času interneta,« je v imenu ZKB dejal Aleš Nanut. Sledil je knjižni kviz, v katerem so obiskovalci preizkusili svoje znanje, najboljša skupina pa je prejela nagrado.