Delodajalcem so se predstavili v petih minutah

Novo formulo zaposlovanja, tako imenovani »speed date« (hitri zmenek), so včeraj prvič preizkusili tudi v Gorici, in sicer v okviru enega izmed zaposlitvenih sejmov, ki jih prireja Dežela FJK Recruting Day Young. V občinski dvorani Dore Bassi so urini kazalci določali trajanje posameznih kolokvijev z delodajalci štirih podjetij. Študentje in študentke, pa tudi mladi, ki so študij ravnokar zaključili, so se lahko vsakemu predstavili v petih minutah. Zaposlitvenega sejma so se udeležila podjetja Decathlon, Media World, Roadhouse in Ottimax. Prijavilo se je okrog 50 mladih kandidatov.

Kako potekajo hitri zmenki

Zaposlitveni sejem v posebni, hitri obliki so že preizkusili v Trstu in Vidmu. »Zdi se nam, da zadeva lepo deluje in že načrtujemo, da bomo v prihodnjem letu priredili poleg klasičnih zaposlitvenih sejmov tudi niz srečanj za podjetja in mlade v znamenju hitrih zmenkov,« je včeraj povedal Gianni Fratte iz deželnega urada za podjetja, ki skrbi za organizacijo zaposlitvenih sejmov v deželi.

»Razlika med tako hitrimi zmenki in bolj tradicionalnim zaposlitvenim sejmom je poleg izredno omejenega časa za kolokvij z delodajalcem tudi ta, da ne gre v tem primeru za iskanje točno določenega delovnega profila s strani podjetja, temveč za zbliževanje mladih in podjetij, ki lahko glede na kandidata ponujajo različna delovna mesta,« je še razložil Fratte. »Hitri zmenki z delodajalci so še najbolj primerni za študente in mlajše kandidate, saj podjetja, ki so se udeležila sejma, ponujajo predvsem študentsko delo, delo med vikendi in začasne zaposlitve. Primerna so za mlade, ki iščejo prvi stik s podjetjem, v katerem bi se radi zaposlili ali pa izkušnjo za zaposlitveni razgovor. Navsezadnje gre za dober izziv: kako naj se v petih minutah primerno predstavim?« pravi Fratte.