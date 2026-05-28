S srednjo hitrostjo približno devet let na minuto poteka podkast o slovenski zahodni meji, ki so ga pripravili dijaki 4. razreda zavoda Jurija Vege iz Gorice. V njem so pod mentorstvom profesorice Marije Kostnapfel raziskovali zgodovinske procese, ki so od pomladi narodov do ponovnega nadzorovanja na meji v zadnjih letih oblikovali življenje ljudi na tem obmejnem območju. V štirih epizodah, dolgih približno pet minut, so dijaki Matej Corsi, Amadej Guštin in Jan Lomater zaobjeli zgodovinsko obdobje od leta 1848 do današnjih dni.

»Prihodnost je odvisna tako od politike kot od ljudi. Ključno je, da ohranjamo dobre odnose, spoštujemo različnosti in se učimo iz preteklosti, namesto da ponavljamo napake. Le tako lahko gradimo prihodnost, kjer razlike ne bodo razlog za delitve, temveč vir skupne moči in napredka,« se sklene četrta epizoda. Prav to je bil cilj projekta, ki ni le pregled zgodovinskih dogodkov, ampak tudi vabilo k razmisleku o tem, kako je preteklost oblikovala današnji obmejni prostor.

V preteklem šolskem letu so dijaki pripravili intervju z gospo Irmo Škabar, ki je pripovedovala o obdobju ob koncu druge svetovne vojne na Opčinah. »Po lanskem uspehu so dijaki letos sami predlagali, da bi pripravili podkast,« je utemeljila profesorica Kostnapfel in posebej pohvalila sodelujoče, ki so si samostojno prizadevali za uresničitev projekta. Odločili so se torej za prerez zadnjih dveh stoletij ter tako pridobili splošno sliko glavnih zgodovinskih dogodkov, ki so zaznamovali naše kraje.

Posebnost podkasta je, da so dijaki zgodovinsko dogajanje predstavili v obliki dialoga med zgodovinarjem, mladim poslušalcem in bralcem virov. Pripoved pa so obogatili z zvočnimi efekti in pesmimi, ki jih je zapela profesorica Julija Kramar, nekdanja zvezda programa Slovenija ima talent. Prva epizoda zajema obdobje med letoma 1848 in 1918, druga sega od leta 1918 do leta 1935, tretja se začne leta 1935 in nadaljuje do leta 1953, zadnja pa obravnava obdobje od leta 1953 do danes. V posameznih epizodah govorijo o pomladi narodov, obeh svetovnih vojnah, fašizmu, iredentizmu, povojnih pogajanjih, meji in sedanjosti.