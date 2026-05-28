Eden je že, drugi pa bi rad postal jeziček na tehtnici

Na italijanski in slovenski politični sceni sta se – v sicer različnih trenutkih – pojavila dva akterja s pripadajočima strankama, ki ju poleg drugih podobnosti združuje tudi ... jeziček na tehtnici.

V primeru slovenske populistične, suverenistične in »antiestablišment« stranke Resni.ca, ki se je po covidni epidemiji konsolidirala okrog Zorana Stevanovića, danes predsednika slovenskega državnega zbora, je stanje jezička na tehtnici že dejstvo, saj je ravno ta stranka, ki se samoopredeljuje kot opozicijska, prispevala glasove, da je Janez Janša že četrtič predsednik vlade (v tem trenutku še »izvoljeni«, saj je sestavljanje vladne ekipe v teku).

V primeru italijanske populistične, suverenistične in »antiestablišment« stranke Futuro nazionale (Nacionalna prihodnost), ki je v postopku konsolidiranja okrog Roberta Vannaccija, nekdanjega generala italijanske vojske, v evropski parlament izvoljenega na listi Lige, s katero se je nedavno razšel in začel ustvarjati svojo politično kreaturo, je stanje jezička na tehtnici šele ambicija, kot je vodja stranke povedal v torek po občinskih volitvah.

Med Resni.co in Nacionalno prihodnostjo – ter njunima voditeljema – obstaja, kot rečeno, več podobnosti, a tudi razlik. Politična projekta sta v različnih fazah; Vannaccijevo Nacionalno zavezništvo je šele v povojih, Stevanovićeva Resni.ca pa je kljub temu, da gre za najmanjšo (in najmlajšo) stranko v parlamentu, v njem že odločilen akter.